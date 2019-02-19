Анатолий Локоть снова призвал новосибирцев жаловаться на работу городских служб

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В видеообращении на своём YouTube-канале мэр Новосибирска попросил писать в комментариях о проблемных местах в городе со снегом на крышах и сосульками.

Сегодня, 19 февраля, на YouTube-канале «МЭР_И_Я» Анатолий Локоть обратился к жителям Новосибирска с просьбой сообщать о проблемах с кровлями крыш, на которых образуются сосульки и скапливается талый снег.

«Я дал письменное распоряжение привести в порядок все кровли и крыши в городе Новосибирске, необходимо пометить лентой все опасные места на улицах города», – сообщил мэр.

Также мэр отметил, что департамент ЖКХ будет незамедлительно реагировать на сообщения от жильцов, чтобы избежать опасности для здоровья людей. Локоть пообещал, что в случае неэффективной работы по уборке управляющие компании будут подвергнуты административному наказанию.

В конце прошлого года мэр уже привлекал жителей города для получения информации о проблемах с уборкой снега с улиц Новосибирска. В социальных сетях жители отмечали, что после сообщения о проблеме мэру уборка снега проходила значительно быстрее.

Напомним, мэрия Новосибирска в этом, 2019 году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог.