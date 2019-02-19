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Анатолий Локоть снова призвал новосибирцев жаловаться на работу городских служб

Рубрика: общество

19.02.2019 12:32

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В видеообращении на своём YouTube-канале мэр Новосибирска попросил писать в комментариях о проблемных местах в городе со снегом на крышах и сосульками. 

Сегодня, 19 февраля, на YouTube-канале «МЭР_И_Я» Анатолий Локоть обратился к жителям Новосибирска с просьбой сообщать о проблемах с кровлями крыш, на которых образуются сосульки и скапливается талый снег. 

«Я дал письменное распоряжение привести в порядок все кровли и крыши в городе Новосибирске, необходимо пометить лентой все опасные места на улицах города», – сообщил мэр.

Также мэр отметил, что департамент ЖКХ будет незамедлительно реагировать на сообщения от жильцов, чтобы избежать опасности для здоровья людей. Локоть пообещал, что в случае неэффективной работы по уборке управляющие компании будут подвергнуты административному наказанию.

В конце прошлого года мэр уже привлекал жителей города для получения информации о проблемах с уборкой снега с улиц Новосибирска. В социальных сетях жители отмечали, что после сообщения о проблеме мэру уборка снега проходила значительно быстрее.

Напомним, мэрия Новосибирска в этом, 2019 году планирует увеличить объёмы ремонтов дорог.

 

Теги: уборка ЖКХ Мэрия Новосибирска

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На Новосибирск надвигается сильная метель

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сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

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Анатолий Локоть снова призвал новосибирцев жаловаться на работу городских служб

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

IT-эксперты назвали лучшие смартфоны этого года

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

Антимонопольщики оштрафовали ФГУП «Энергетик» за нарушение законодательства

сегодня 12:18 Экономика 0 Коммент.

В ХК «Ударник» назвали предварительную причину смерти вратаря во время игры

сегодня 11:37 Общество 0 Коммент.

В День защитника Отечества Новосибирск осветит салют из гаубиц

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирский мусор распределят между ведомствами

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Водитель из Казани погиб на трассе под Новосибирском

сегодня 10:00 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская спортсменка выступит на чемпионате Европы по биатлону

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске стартуют бесплатные курсы по русскому языку

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Дискуссия об опасности искусственного интеллекта пройдёт в новосибирском баре

сегодня 07:04 Афиша 0 Коммент.

Три тысячи человек эвакуировали из-за ложных сообщений о минированиях в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

Масштабные проекты осуществятся в Новосибирске

вчера 18:04 Экономика 0 Коммент.

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вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

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