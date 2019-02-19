Антимонопольщики оштрафовали ФГУП «Энергетик» за нарушение законодательства

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Управление антимонопольной службы Новосибирской области оштрафовало главного поставщика горячего водоснабжения в Краснообске на 770 тысяч рублей за нарушение сразу нескольких пунктов законодательства в сфере ЖКХ.

В ходе разбирательства установлено, что ФГУП «Энергетик» в течение 2018 года неоднократно нарушало сроки оплаты поставляемого газа. В очередной раз не исполнив условия оплаты и задолжав 50 миллионов рублей, организация получила уведомление о приостановке подачи газа, но вовремя не предоставила поставщику расчёты, какой объем газа необходим для обеспечения горячей водой добросовестных плательщиков и социальных объектов.

С 4 июня 2018 года было введено полное ограничение поставки газа для ФГУП «Энергетик» до конца месяца.

«В связи с указанными обстоятельствами, ФГУП "Энергетик" приняло решение провести планово-профилактические мероприятия и работы по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения не в июле, как было запланировано, а с 6 по 21 июня 2018 года в период ограничения подачи газа», – говорится в постановлении новосибирского УФАС.

Администрация Краснообска на основании обращения предприятия согласовала отключение горячего водоснабжения до 21 июня, фактически же горячая вода появилась в многоэтажках только 26 июня. В нарушение положений законодательства население было лишено горячей воды не 14, а 22 дня. Более того нарушены интересы не только добросовестных потребителей, но и контрагентов, а именно управляющих организаций по обслуживанию жилого фонда, с которыми были заключены договоры.

Предприятие просило уменьшить размер штрафа в связи с тяжёлым финансовым положением, необоснованностью тарифа и незначительностью нарушения, но УФАС не нашло для этого оснований.

«Признать Федеральное государственное унитарное предприятие "Энергетик" виновным в совершении административного правонарушения, применить к нему меру ответственности в виде административного штрафа в размере 770 157 рублей. Штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о наложении административного штрафа», – говорится в сообщении ведомства.

Это уже не первые санкции к предприятию от УФАС. В 2016 году ФГУП «Энергетик» установило монопольно высокую цену за размещение кабелей и других конструкций сторонних организаций на опорах линий электропередач, что является нарушением антимонопольного законодательства.

Напомним, в январе антимонопольная служба выявила, что компания «Газпром газораспределение Томск» четыре года незаконно повышала тарифы.