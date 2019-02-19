4 балла
-2
66.25 74.91
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области

сегодня 15:46 Экономика 0 Коммент.

На Новосибирск надвигается сильная метель

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске воссоздали истребитель времён войны

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Спецназ взял штурмом квартиру с наркотиками в Новосибирске

сегодня 13:08 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть снова призвал новосибирцев жаловаться на работу городских служб

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

IT-эксперты назвали лучшие смартфоны этого года

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

Антимонопольщики оштрафовали ФГУП «Энергетик» за нарушение законодательства

сегодня 12:18 Экономика 0 Коммент.

В ХК «Ударник» назвали предварительную причину смерти вратаря во время игры

сегодня 11:37 Общество 0 Коммент.

В День защитника Отечества Новосибирск осветит салют из гаубиц

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирский мусор распределят между ведомствами

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Водитель из Казани погиб на трассе под Новосибирском

сегодня 10:00 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская спортсменка выступит на чемпионате Европы по биатлону

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске стартуют бесплатные курсы по русскому языку

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Дискуссия об опасности искусственного интеллекта пройдёт в новосибирском баре

сегодня 07:04 Афиша 0 Коммент.

Три тысячи человек эвакуировали из-за ложных сообщений о минированиях в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

Масштабные проекты осуществятся в Новосибирске

вчера 18:04 Экономика 0 Коммент.

Жители Новосибирска смогут сыграть в прятки с кинологами

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

Антимонопольщики оштрафовали ФГУП «Энергетик» за нарушение законодательства

Рубрика: экономика, общество

19.02.2019 12:18

фото с сайта pixabay.com

Управление антимонопольной службы Новосибирской области оштрафовало главного поставщика горячего водоснабжения в Краснообске на 770 тысяч рублей за нарушение сразу нескольких пунктов законодательства в сфере ЖКХ. 

В ходе разбирательства установлено, что ФГУП «Энергетик» в течение 2018 года неоднократно нарушало сроки оплаты поставляемого газа. В очередной раз не исполнив условия оплаты и задолжав 50 миллионов рублей, организация получила уведомление о приостановке подачи газа, но вовремя не предоставила поставщику расчёты, какой объем газа необходим для обеспечения горячей водой добросовестных плательщиков и социальных объектов. 

С 4 июня 2018 года было введено полное ограничение поставки газа для ФГУП «Энергетик» до конца месяца. 

«В связи с указанными обстоятельствами, ФГУП "Энергетик" приняло решение провести планово-профилактические мероприятия и работы по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения не в июле, как было запланировано, а с 6 по 21 июня 2018 года в период ограничения подачи газа», – говорится в постановлении новосибирского УФАС. 

Администрация Краснообска на основании обращения предприятия согласовала отключение горячего водоснабжения до 21 июня, фактически же горячая вода появилась в многоэтажках только 26 июня. В нарушение положений законодательства население было лишено горячей воды не 14, а 22 дня. Более того нарушены интересы не только добросовестных потребителей, но и контрагентов, а именно управляющих организаций по обслуживанию жилого фонда, с которыми были заключены договоры. 

Предприятие просило уменьшить размер штрафа в связи с тяжёлым финансовым положением, необоснованностью тарифа и незначительностью нарушения, но УФАС не нашло для этого оснований. 

«Признать Федеральное государственное унитарное предприятие "Энергетик" виновным в совершении административного правонарушения, применить к нему меру ответственности в виде административного штрафа в размере 770 157 рублей. Штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о наложении административного штрафа», – говорится в сообщении ведомства. 

Это уже не первые санкции к предприятию от УФАС. В 2016 году ФГУП «Энергетик» установило монопольно высокую цену за размещение кабелей и других конструкций сторонних организаций на опорах линий электропередач, что является нарушением антимонопольного законодательства.

Напомним, в январе антимонопольная служба выявила, что компания «Газпром газораспределение Томск» четыре года незаконно повышала тарифы.

Теги: уфас газоснабжение монополист

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области

сегодня 15:46 Экономика 0 Коммент.

На Новосибирск надвигается сильная метель

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске воссоздали истребитель времён войны

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Спецназ взял штурмом квартиру с наркотиками в Новосибирске

сегодня 13:08 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть снова призвал новосибирцев жаловаться на работу городских служб

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

IT-эксперты назвали лучшие смартфоны этого года

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

Антимонопольщики оштрафовали ФГУП «Энергетик» за нарушение законодательства

сегодня 12:18 Экономика 0 Коммент.

В ХК «Ударник» назвали предварительную причину смерти вратаря во время игры

сегодня 11:37 Общество 0 Коммент.

В День защитника Отечества Новосибирск осветит салют из гаубиц

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирский мусор распределят между ведомствами

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Водитель из Казани погиб на трассе под Новосибирском

сегодня 10:00 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская спортсменка выступит на чемпионате Европы по биатлону

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске стартуют бесплатные курсы по русскому языку

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Дискуссия об опасности искусственного интеллекта пройдёт в новосибирском баре

сегодня 07:04 Афиша 0 Коммент.

Три тысячи человек эвакуировали из-за ложных сообщений о минированиях в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

Масштабные проекты осуществятся в Новосибирске

вчера 18:04 Экономика 0 Коммент.

Жители Новосибирска смогут сыграть в прятки с кинологами

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

Популярное

Image

«Росконтроль» назвал самые лучшие марки детских подгузников

Image

Эксперты назвали марку небезопасной для здоровья отбеливающей зуб...

Image

В Новосибирске хоккеист умер во время матча

Image

Назван самый бедный регион России, и он находится в Сибири

Image

В Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки

Image

В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квар...

Image

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

Image

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

Image

Новосибирские учёные написали письмо Владимиру Путину

Image

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

Image

Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе

Image

Сильнейший пожар уничтожил дом в Новосибирске

Image

Завозят чистый снег и «сажают» вырубленные деревья: красноярцы го...