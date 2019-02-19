Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области

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Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской областиРубрика: экономика
19.02.2019 15:46
фото с сайта pixabay.com
Сотрудники Россельхознадзора задержали партию несертифицированных продуктов питания на контрольном посту «Карасук».
Управление Россельхознадзора по Новосибирской области с 11 по 17 февраля остановило ввоз 66,5 тонны несертифицированных овощей и фруктов из Казахстана и Киргизии.
Партия казахских яблок и томатов общим весом 50 тонн следовала с недействительными фитосанитарными сертификатами.
20 тонн репчатого лука и 120 килограммов китайских орехов не прошли фитосанитарный контроль из-за отсутствия маркировки на упаковках, которая должна содержать информацию о наименовании продукции, стране её происхождения, экспортёре и реэкспортёре.
Определить качество и безопасность грецких орехов, барбариса, изюма и арахиса киргизского происхождения не удалось, поскольку продукция перевозились без фитосанитарного сертификата.
Согласно требованиям международного карантинного законодательства, ввоз семи партий растительной продукции на территорию России был запрещён. Все партии вернули отправителям в Казахстан и Киргизию.
Напомним, в феврале 2019 года границу России и Монголии перекрыли из-за опасной болезни свиней.
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