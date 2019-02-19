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Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области

Рубрика: экономика

19.02.2019 15:46

фото с сайта pixabay.com

Сотрудники Россельхознадзора задержали партию несертифицированных продуктов питания на контрольном посту «Карасук». 

Управление Россельхознадзора по Новосибирской области с 11 по 17 февраля остановило ввоз 66,5 тонны несертифицированных овощей и фруктов из Казахстана и Киргизии.

Партия казахских яблок и томатов общим весом 50 тонн следовала с недействительными фитосанитарными сертификатами. 

20 тонн репчатого лука и 120 килограммов китайских орехов не прошли фитосанитарный контроль из-за отсутствия маркировки на упаковках, которая должна содержать информацию о наименовании продукции, стране её происхождения, экспортёре и реэкспортёре. 

Определить качество и безопасность грецких орехов, барбариса, изюма и арахиса киргизского происхождения не удалось, поскольку продукция перевозились без фитосанитарного сертификата.

Согласно требованиям международного карантинного законодательства, ввоз семи партий растительной продукции на территорию России был запрещён. Все партии вернули отправителям в Казахстан и Киргизию. 

Напомним, в феврале 2019 года границу России и Монголии перекрыли из-за опасной болезни свиней. 

Теги: Россельхознадзор овощи фрукты

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Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области

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сегодня 11:37 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:00 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске стартуют бесплатные курсы по русскому языку

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Дискуссия об опасности искусственного интеллекта пройдёт в новосибирском баре

сегодня 07:04 Афиша 0 Коммент.

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вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

Масштабные проекты осуществятся в Новосибирске

вчера 18:04 Экономика 0 Коммент.

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