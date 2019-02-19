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IT-эксперты назвали лучшие смартфоны этого года

Рубрика: общество

19.02.2019 12:26

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Большинство мест в первой десятке лидеров заняли популярные телефоны компании Apple. 

Эксперты издания Business Insider составили рейтинг лучших мобильных телефонов, которые вышли в последнее время. В топ вошли 20 моделей. 

Первое место занял телефон OnePlus 6T – у него мощный аккумулятор и стоит он дешевле остальных моделей со схожими функциями. Второе место – у iPhone XR. Третье – у Google Pixel 3 и Pixel 3 XL, они отличаются только ценой и диагональю экрана. 

В десятку лидеров попали ещё несколько моделей производства корпорации Apple – iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS и iPhone XS Max. Специалисты отметили качество нового Samsung Galaxy Note 9 – у телефона широкий дисплей, а также хорошая производительность и мощность. 

Во второй десятке оказались Huawei Mate 20 Pro, LG G7, также отметили HTC U12+ и Motorola Moto Z3. Последнее место в рейтинге занял BlackBerry Key2 – единственный телефон с qwerty-клавиатурой. 

Напомним, неделю назад, 10 февраля, эксперты нашли телефоны с самым высоким уровнем излучения

 

Теги: Samsung рейтинг iPhone

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Лента новостей

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Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области

сегодня 15:46 Экономика 0 Коммент.

На Новосибирск надвигается сильная метель

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске воссоздали истребитель времён войны

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Спецназ взял штурмом квартиру с наркотиками в Новосибирске

сегодня 13:08 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть снова призвал новосибирцев жаловаться на работу городских служб

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

IT-эксперты назвали лучшие смартфоны этого года

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

Антимонопольщики оштрафовали ФГУП «Энергетик» за нарушение законодательства

сегодня 12:18 Экономика 0 Коммент.

В ХК «Ударник» назвали предварительную причину смерти вратаря во время игры

сегодня 11:37 Общество 0 Коммент.

В День защитника Отечества Новосибирск осветит салют из гаубиц

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирский мусор распределят между ведомствами

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Водитель из Казани погиб на трассе под Новосибирском

сегодня 10:00 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская спортсменка выступит на чемпионате Европы по биатлону

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске стартуют бесплатные курсы по русскому языку

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Дискуссия об опасности искусственного интеллекта пройдёт в новосибирском баре

сегодня 07:04 Афиша 0 Коммент.

Три тысячи человек эвакуировали из-за ложных сообщений о минированиях в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

Масштабные проекты осуществятся в Новосибирске

вчера 18:04 Экономика 0 Коммент.

Жители Новосибирска смогут сыграть в прятки с кинологами

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

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