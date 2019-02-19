IT-эксперты назвали лучшие смартфоны этого года

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Большинство мест в первой десятке лидеров заняли популярные телефоны компании Apple.

Эксперты издания Business Insider составили рейтинг лучших мобильных телефонов, которые вышли в последнее время. В топ вошли 20 моделей.

Первое место занял телефон OnePlus 6T – у него мощный аккумулятор и стоит он дешевле остальных моделей со схожими функциями. Второе место – у iPhone XR. Третье – у Google Pixel 3 и Pixel 3 XL, они отличаются только ценой и диагональю экрана.

В десятку лидеров попали ещё несколько моделей производства корпорации Apple – iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS и iPhone XS Max. Специалисты отметили качество нового Samsung Galaxy Note 9 – у телефона широкий дисплей, а также хорошая производительность и мощность.

Во второй десятке оказались Huawei Mate 20 Pro, LG G7, также отметили HTC U12+ и Motorola Moto Z3. Последнее место в рейтинге занял BlackBerry Key2 – единственный телефон с qwerty-клавиатурой.

Напомним, неделю назад, 10 февраля, эксперты нашли телефоны с самым высоким уровнем излучения