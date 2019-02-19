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Герда родила двух белых медвежат в Новосибирском зоопарке

Рубрика: общество

19.02.2019 22:32

фото с сайта zoonovosib.ru

Знаменитая в Новосибирске белая медведица уже в третий раз произвела на свет потомство; зоопарк опубликовал милое видео, как она кормит своих малышей.

Новосибирский зоопарк опубликовал видео, где белая медведица Герда кормит своих новорожденных медвежат. В природе самки уходят на несколько месяцев в берлогу перед родами и обходятся там без корма. В зоопарке для Герды тоже попытались создать подобный режим, не тревожа её и не заходя в вольер.

Два медвежонка появились на свет ещё 11 декабря. Об этом узнали только с помощью камер видеонаблюдения, установленных в логове. Биологи и ветеринары пока ещё не осматривали малышей, но по наблюдениям они видят, что с ними всё хорошо.

Первые недели после рождения детёнышей медведица никуда от них отходит и постоянно кормит. Сейчас она может позволить себе на пару секунд выйти на улицу, чтобы пожевать снега. По наблюдениям сотрудников зоопарка, Герда – заботливая мама и следит, чтобы медвежата не мёрзли: подгребает соломы, а когда кормит их, придерживает лапами и согревает дыханием.

Несмотря на то, что для Герды это не первое потомство, выкармливает она его впервые. Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило отметил, что сейчас очень важно не беспокоить её.

«Сотрудники зоопарка даже снег возле её вольера не убирают. Природа всё предусмотрела: в первые месяцы жизни детёнышей медведицы ничего не едят, им хватает внутренних ресурсов. И мы просим посетителей не звать Герду, не бросать ей игрушки и корм. Ей сейчас ничего этого не нужно. Мало того, это может навредить. Лучшее, что мы все можем сделать, повторю – не беспокоить медведицу и её малышей», – рассказал Андрей Шило.

Напомним, в феврале в Новосибирском зоопарке родились детёныши необычных зайцев.

Теги: видео Новосибирский зоопарк животные

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