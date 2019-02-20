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Исследователи определили самые мужские и женские профессии в Новосибирске

Рубрика: работа, woman

20.02.2019 08:02

фото с сайта pixabay.com

Самыми равноправными сферами в Новосибирске оказались «Продажи» и « Закупки» с небольшим перевесом в сторону женщин.

Аналитики HeadHunter рассмотрели резюме соискателей и пришли к выводу, что сегодня нет профессиональных сфер, где было бы поровну мужчин и женщин. Самыми равными стали «Продажи» – 47 % соискателей мужского и 53 % – женского пола;, и «Закупки» – 46 % на 54 %.

Сферы «Бухгалтерия», «Управление персоналом, тренинги» и «Спорт, фитнес, салоны красоты» являются самыми женскими, там лишь от 12 до 19 % мужчин. Их больше привлекает работа в «Автомобильном бизнесе», «Безопасности» и в качестве рабочих — 90-93 %.

Исследователи отметили, что со времени почти нет изменений количества мужчин и женщин в различных сферах. 

«Сегодня есть две сферы, где прекрасной половины человечества становится больше с каждым годом – это “Информационные технологии” и “Высший менеджмент”», – отметила руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Елана Таращук.

Напомним, в феврале портал по поиску работы составил топ самых высокооплачиваемых вакансий Новосибирска за февраль.

Теги: мужчины работа женщины

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Лента новостей

Предложить новость

В минтрансе Алтайского края опровергли информацию о запуске «Ласточек» между Новосибирском и Барнаулом

сегодня 10:59 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске впервые пройдёт большой танцевальный фестиваль в формате ярмарки

сегодня 09:06 Афиша 0 Коммент.

Исследователи определили самые мужские и женские профессии в Новосибирске

сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

В Новосибирской области выросли цены на новостройки

сегодня 07:02 Недвижимость 0 Коммент.

Герда родила двух белых медвежат в Новосибирском зоопарке

вчера 22:32 Общество 0 Коммент.

Новосибирск попал в топ-10 городов для шопинга

вчера 20:33 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Обвиняемый во взяточничестве экс-директор новосибирского планетария отверг обвинения в суде

вчера 19:29 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе 30 человек освободили из религиозных реабилитационных центров

вчера 18:46 Хроника 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в новосибирской больнице

вчера 18:04 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже ездить на троллейбусах и трамваях

вчера 17:34 Экономика 0 Коммент.

Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области

вчера 15:46 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске воссоздали истребитель времён войны

вчера 14:55 Общество 0 Коммент.

Пропавшего несколько лет назад новосибирца «воскресила» прокуратура

вчера 14:43 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сдали высотный жилой дом с «московским» фасадом

вчера 13:58 Недвижимость 0 Коммент.

Спецназ взял штурмом квартиру с наркотиками в Новосибирске

вчера 13:08 Хроника 0 Коммент.

В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

вчера 12:37 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть снова призвал новосибирцев жаловаться на работу городских служб

вчера 12:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:26 Общество 0 Коммент.

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