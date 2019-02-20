Исследователи определили самые мужские и женские профессии в Новосибирске

фото с сайта pixabay.com

Самыми равноправными сферами в Новосибирске оказались «Продажи» и « Закупки» с небольшим перевесом в сторону женщин.

Аналитики HeadHunter рассмотрели резюме соискателей и пришли к выводу, что сегодня нет профессиональных сфер, где было бы поровну мужчин и женщин. Самыми равными стали «Продажи» – 47 % соискателей мужского и 53 % – женского пола;, и «Закупки» – 46 % на 54 %.

Сферы «Бухгалтерия», «Управление персоналом, тренинги» и «Спорт, фитнес, салоны красоты» являются самыми женскими, там лишь от 12 до 19 % мужчин. Их больше привлекает работа в «Автомобильном бизнесе», «Безопасности» и в качестве рабочих — 90-93 %.

Исследователи отметили, что со времени почти нет изменений количества мужчин и женщин в различных сферах.

«Сегодня есть две сферы, где прекрасной половины человечества становится больше с каждым годом – это “Информационные технологии” и “Высший менеджмент”», – отметила руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Елана Таращук.

Напомним, в феврале портал по поиску работы составил топ самых высокооплачиваемых вакансий Новосибирска за февраль.