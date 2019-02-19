На Новосибирск надвигается сильная метель

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На Новосибирск надвигается сильная метельРубрика: общество
19.02.2019 15:12
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Новичкам-автомобилистам и водителям с детьми лучше не садиться за руль и переждать непогоду дома.
По данным синоптиков, в ближайшие два дня ожидается сильная метель, а ветер может усилиться до 17 метров в секунду. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Чтобы не попасть в аварию, спасатели просят быть острожными на дорогах, соблюдать дистанцию между машинами и не ездить на большой скорости. В непогоду новичкам и водителям с детьми специалисты не рекомендуют садиться за руль.
В метель лучше парковать машины подальше от деревьев, крыш домов и любых конструкций, которые могут упасть из-за сильного ветра. МЧС также призывает к внимательности возле рекламных щитов и проводов – на них возможно отложение мокрого снега.
МЧС рекомендует отказаться от прогулок на природе, при необходимости пользоваться только ледовыми переправами, чтобы попасть с одного берега реки на другой. Сейчас в Новосибирске действуют две переправы – «Спирино – Чингис» и «Ордынское – Нижнекаменка».
Напомним, по прогнозам синоптиков, сильные морозы в Новосибирске сменятся плюсовой температурой.
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