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На Новосибирск надвигается сильная метель

Рубрика: общество

19.02.2019 15:12

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Новичкам-автомобилистам и водителям с детьми лучше не садиться за руль и переждать непогоду дома. 

По данным синоптиков, в ближайшие два дня ожидается сильная метель, а ветер может усилиться до 17 метров в секунду. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. 

Чтобы не попасть в аварию, спасатели просят быть острожными на дорогах, соблюдать дистанцию между машинами и не ездить на большой скорости. В непогоду новичкам и водителям с детьми специалисты не рекомендуют садиться за руль. 

В метель лучше парковать машины подальше от деревьев, крыш домов и любых конструкций, которые могут упасть из-за сильного ветра. МЧС также призывает к внимательности возле рекламных щитов и проводов – на них возможно отложение мокрого снега. 

МЧС рекомендует отказаться от прогулок на природе, при необходимости пользоваться только ледовыми переправами, чтобы попасть с одного берега реки на другой. Сейчас в Новосибирске действуют две переправы – «Спирино – Чингис» и «Ордынское – Нижнекаменка».

Напомним, по прогнозам синоптиков, сильные морозы в Новосибирске сменятся плюсовой температурой.

 

Теги: МЧС метель водитель

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На Новосибирск надвигается сильная метель

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В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

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Новосибирская спортсменка выступит на чемпионате Европы по биатлону

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске стартуют бесплатные курсы по русскому языку

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:04 Афиша 0 Коммент.

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вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:04 Экономика 0 Коммент.

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