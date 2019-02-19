Новосибирск попал в топ-10 городов для шопинга

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Эксперты опубликовали рейтинг присутствия брендов в российских регионах; Новосибирская область заняла высокую строчку, благодаря большому населению.

Компания JLL подготовила исследование Retail Destination Russia 2019, где проанализировала наличие зарубежных и отечественных брендов в крупнейших городах страны. Первое и второе место заняли Москва и Санкт-Петербург соответственно. Именно столица в приоритете у ритейлеров, которые хотят выйти на российский рынок. Тройку лидеров замкнул Екатеринбург.

«Города-лидеры отличают большая численность населения, высокая покупательная способность и значительное количество современных торговых центров, что и привлекает ритейлеров», — отметили эксперты.

Большое количество качественных торговых центров обеспечило Краснодару четвёртое место. За ним идут Ростов-на-Дону, Казань и Новосибирск. Примечательно, что у этих трёх городов покупательная способности ниже, чем у тех, кто замыкает топ-10, и составляет 35-40 тысяч в месяц. Более высокие позиции связаны с индивидуальными особенностями региона. Например, у Новосибирска просто самое большое после Москвы и Санкт-Петербурга количество жителей.

Восьмое, девятое и десятое места в рейтинге достались Самаре, Нижнему Новгороду и Уфе.

Напомним, в феврале новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека.