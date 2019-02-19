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Новосибирск попал в топ-10 городов для шопинга

Рубрика: экономика

19.02.2019 20:33

фото с сайта pixabay.com

Эксперты опубликовали рейтинг присутствия брендов в российских регионах; Новосибирская область заняла высокую строчку, благодаря большому населению.

Компания JLL подготовила исследование Retail Destination Russia 2019, где проанализировала наличие зарубежных и отечественных брендов в крупнейших городах страны. Первое и второе место заняли Москва и Санкт-Петербург соответственно. Именно столица в приоритете у ритейлеров, которые хотят выйти на российский рынок. Тройку лидеров замкнул Екатеринбург.

«Города-лидеры отличают большая численность населения, высокая покупательная способность и значительное количество современных торговых центров, что и привлекает ритейлеров», — отметили эксперты.

Большое количество качественных торговых центров обеспечило Краснодару четвёртое место. За ним идут Ростов-на-Дону, Казань и Новосибирск. Примечательно, что у этих трёх городов покупательная способности ниже, чем у тех, кто замыкает топ-10, и составляет 35-40 тысяч в месяц. Более высокие позиции связаны с индивидуальными особенностями региона. Например, у Новосибирска просто самое большое после Москвы и Санкт-Петербурга количество жителей.

Восьмое, девятое и десятое места в рейтинге достались Самаре, Нижнему Новгороду и Уфе.

Напомним, в феврале новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека.

Теги: торговля мода ритейл

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В Новосибирске продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ

сегодня 19:53 Общество 0 Коммент.

Обвиняемый во взяточничестве экс-директор новосибирского планетария отверг обвинения в суде

сегодня 19:29 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе 30 человек освободили из религиозных реабилитационных центров

сегодня 18:46 Хроника 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в новосибирской больнице

сегодня 18:04 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже ездить на троллейбусах и трамваях

сегодня 17:34 Экономика 0 Коммент.

Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области

сегодня 15:46 Экономика 0 Коммент.

На Новосибирск надвигается сильная метель

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске воссоздали истребитель времён войны

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сдали высотный жилой дом с «московским» фасадом

сегодня 13:58 Недвижимость 0 Коммент.

Спецназ взял штурмом квартиру с наркотиками в Новосибирске

сегодня 13:08 Хроника 0 Коммент.

В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

сегодня 12:37 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть снова призвал новосибирцев жаловаться на работу городских служб

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

IT-эксперты назвали лучшие смартфоны этого года

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

Антимонопольщики оштрафовали ФГУП «Энергетик» за нарушение законодательства

сегодня 12:18 Экономика 0 Коммент.

В ХК «Ударник» назвали предварительную причину смерти вратаря во время игры

сегодня 11:37 Общество 0 Коммент.

В День защитника Отечества Новосибирск осветит салют из гаубиц

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирский мусор распределят между ведомствами

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла

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