Новосибирская спортсменка выступит на чемпионате Европы по биатлону

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Евгения Павлова вошла в состав сборной России, в конце февраля биатлонисты выступят в Беларуси.

Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал состав команды для участия в чемпионате Европы. В число спортсменов вошла новосибирская биатлонистка Евгения Павлова. Также на соревнованиях в Беларуси женскую команду представят Наталья Гербулова, Анастасия Морозова, Виктория Сливко, Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт.

В состав мужской сборной вошли Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Семён Сучилов, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Максим Цветков. По рекомендации врачей, Евгений Гараничев не будет принимать участие в первенстве.

Чемпионат будет проходить в центре олимпийской подготовки Раубичи в Минске с 20 по 24 февраля. Соревнования включают в себя восемь гонок – это смешанные эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и пасьюты.

Новосибирская спортсменка Евгения Павлова впервые выступила в составе основной сборной в декабре 2018 года. В январе 2019 вместе с Маргаритой Васильевой, Ларисой Куклиной и Екатериной Юрловой-Перхт стала победительницей эстафетной гонки одного из этапов Кубка Мира в Оберхофе.

Напомним, в феврале из-за морозов в Новосибирске отменили этап Кубка России по биатлону.