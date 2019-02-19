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Новосибирская спортсменка выступит на чемпионате Европы по биатлону

Рубрика: общество

19.02.2019 09:41

фото из группы «Евгения Павлова|Биатлон» соцсети «ВКонтакте»

Евгения Павлова вошла в состав сборной России, в конце февраля биатлонисты выступят в Беларуси.

Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал состав команды для участия в чемпионате Европы. В число спортсменов вошла новосибирская биатлонистка Евгения Павлова. Также на соревнованиях в Беларуси женскую команду представят Наталья Гербулова, Анастасия Морозова, Виктория Сливко, Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт.

В состав мужской сборной вошли Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Семён Сучилов, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Максим Цветков. По рекомендации врачей, Евгений Гараничев не будет принимать участие в первенстве.

Чемпионат будет проходить в центре олимпийской подготовки Раубичи в Минске с 20 по 24 февраля. Соревнования включают в себя восемь гонок – это смешанные эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и пасьюты.

Новосибирская спортсменка Евгения Павлова впервые выступила в составе основной сборной в декабре 2018 года. В январе 2019 вместе с Маргаритой Васильевой, Ларисой Куклиной и Екатериной Юрловой-Перхт стала победительницей эстафетной гонки одного из этапов Кубка Мира в Оберхофе.

Напомним, в феврале из-за морозов в Новосибирске отменили этап Кубка России по биатлону.

 

Теги: спорт соревнования чемпионат

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Предложить новость

В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирская спортсменка выступит на чемпионате Европы по биатлону

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске стартуют бесплатные курсы по русскому языку

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квартиры

сегодня 08:02 Недвижимость 0 Коммент.

Дискуссия об опасности искусственного интеллекта пройдёт в новосибирском баре

сегодня 07:04 Афиша 0 Коммент.

Три тысячи человек эвакуировали из-за ложных сообщений о минированиях в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

Масштабные проекты осуществятся в Новосибирске

вчера 18:04 Экономика 0 Коммент.

Жители Новосибирска смогут сыграть в прятки с кинологами

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

Следователи выясняют причину смерти новосибирского хоккеиста

вчера 16:14 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:44 Наука 0 Коммент.

Сама большая Луна в году поднимется над Новосибирском

вчера 15:19 Наука 0 Коммент.

В новосибирском метро установят новые металлодетекторы

вчера 15:11 Общество 0 Коммент.

Многоквартирный дом загорелся в Новосибирске

вчера 15:04 Хроника 0 Коммент.

В Институте истории СО РАН утвердили преемника бывшего вице-губернатора Козодоя

вчера 14:19 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:24 Хроника 0 Коммент.

«Миллион алых роз» за долги арестовали у томской бизнес-вумен

вчера 13:17 Общество 0 Коммент.

ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района

вчера 12:44 Политика 0 Коммент.

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вчера 12:01 Общество 0 Коммент.

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