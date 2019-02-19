Новосибирский мусор распределят между ведомствами

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Рубрика: общество

19.02.2019 10:51

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

На заседании правительства Новосибирской области обсудили поправки в законе о мусоре.

Правительство Новосибирской области решило изменить территориальную схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Соответствующие поправки в законе «О разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской области в области обращения с отходами производства и потребления» обсудили на заседании правительства Новосибирской области 18 февраля.

Министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко заявил, что необходимо распределить полномочия между региональными минприроды и минЖКХ в вопросах, связанных с разработкой территориальной схемы обращения с отходами.

Одна из основных задач новой системы обращения с ТКО – перейти на использование только одобренных объектов по размещению отходов, прекратить эксплуатацию несоответствующих объектов и обеспечить прозрачность деятельности всех участников отрасли.

Напомним, в феврале новосибирские депутаты выступили за отмену налога на вывоз мусора.

Теги: Новосибирская область мусор

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Предложить новость

Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области

сегодня 15:46 Экономика 0 Коммент.

На Новосибирск надвигается сильная метель

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске воссоздали истребитель времён войны

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Спецназ взял штурмом квартиру с наркотиками в Новосибирске

сегодня 13:08 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть снова призвал новосибирцев жаловаться на работу городских служб

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

IT-эксперты назвали лучшие смартфоны этого года

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

Антимонопольщики оштрафовали ФГУП «Энергетик» за нарушение законодательства

сегодня 12:18 Экономика 0 Коммент.

В ХК «Ударник» назвали предварительную причину смерти вратаря во время игры

сегодня 11:37 Общество 0 Коммент.

В День защитника Отечества Новосибирск осветит салют из гаубиц

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирский мусор распределят между ведомствами

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Водитель из Казани погиб на трассе под Новосибирском

сегодня 10:00 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская спортсменка выступит на чемпионате Европы по биатлону

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске стартуют бесплатные курсы по русскому языку

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Дискуссия об опасности искусственного интеллекта пройдёт в новосибирском баре

сегодня 07:04 Афиша 0 Коммент.

Три тысячи человек эвакуировали из-за ложных сообщений о минированиях в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

Масштабные проекты осуществятся в Новосибирске

вчера 18:04 Экономика 0 Коммент.

Жители Новосибирска смогут сыграть в прятки с кинологами

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

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