Новосибирский мусор распределят между ведомствами

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Новосибирский мусор распределят между ведомствамиРубрика: общество
19.02.2019 10:51
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
На заседании правительства Новосибирской области обсудили поправки в законе о мусоре.
Правительство Новосибирской области решило изменить территориальную схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Соответствующие поправки в законе «О разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской области в области обращения с отходами производства и потребления» обсудили на заседании правительства Новосибирской области 18 февраля.
Министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко заявил, что необходимо распределить полномочия между региональными минприроды и минЖКХ в вопросах, связанных с разработкой территориальной схемы обращения с отходами.
Одна из основных задач новой системы обращения с ТКО – перейти на использование только одобренных объектов по размещению отходов, прекратить эксплуатацию несоответствующих объектов и обеспечить прозрачность деятельности всех участников отрасли.
Напомним, в феврале новосибирские депутаты выступили за отмену налога на вывоз мусора.
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