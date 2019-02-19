Новосибирский мусор распределят между ведомствами

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На заседании правительства Новосибирской области обсудили поправки в законе о мусоре.

Правительство Новосибирской области решило изменить территориальную схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Соответствующие поправки в законе «О разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской области в области обращения с отходами производства и потребления» обсудили на заседании правительства Новосибирской области 18 февраля.

Министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко заявил, что необходимо распределить полномочия между региональными минприроды и минЖКХ в вопросах, связанных с разработкой территориальной схемы обращения с отходами.

Одна из основных задач новой системы обращения с ТКО – перейти на использование только одобренных объектов по размещению отходов, прекратить эксплуатацию несоответствующих объектов и обеспечить прозрачность деятельности всех участников отрасли.

Напомним, в феврале новосибирские депутаты выступили за отмену налога на вывоз мусора.