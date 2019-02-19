Обвиняемый во взяточничестве экс-директор новосибирского планетария отверг обвинения в суде

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Обвиняемый во взяточничестве экс-директор новосибирского планетария отверг обвинения в судеРубрика: общество
19.02.2019 19:29
ФОТО ИЗ ГРУППЫ НОВОСИБИРСКОГО ПЛАНЕТАРИЯ В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
В Новосибирске приступили к рассмотрению по существу скандального уголовного дела Сергея Масликова.
Сегодня, 19 февраля, в ходе заседания в Октябрьском районном суде прокуратура представила позицию гособвинения в отношении экс-директора муниципального «Детско-юношеского центра "Планетарий"» Сергея Масликова. Его обвиняют в десяти эпизодах по статье «Получение взятки» и одному эпизоду по статье «Легализация преступных доходов».
Сам же Сергей Масликов в ходе заседания заявил, что не признаёт свою вину. Также по одному эпизоду ему не понятна суть обвинений.
«Изучена одна сторона моих действий, но не изучена совершенно вторая сторона — куда пошли деньги», — привели слова обвиняемого в «Интерфакс».
Защита уверена, что при составлении обвинительного заключения были допущены ошибки. Так что она намерена ходатайствовать о возвращении дела в прокуратуру. Суд отложил рассмотрение на 27 февраля.
Напомним, в марте учёные СО РАН пытались вызволить Сергея Масликова из СИЗО.
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