Под Новосибирском охранник 300 метров нёс по льду рыбака, у которого произошёл инсульт

2 балла
-3
66.2 74.82
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирск попал в топ-10 городов для шопинга

сегодня 20:33 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ

сегодня 19:53 Общество 0 Коммент.

Обвиняемый во взяточничестве экс-директор новосибирского планетария отверг обвинения в суде

сегодня 19:29 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе 30 человек освободили из религиозных реабилитационных центров

сегодня 18:46 Хроника 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в новосибирской больнице

сегодня 18:04 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже ездить на троллейбусах и трамваях

сегодня 17:34 Экономика 0 Коммент.

Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области

сегодня 15:46 Экономика 0 Коммент.

На Новосибирск надвигается сильная метель

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске воссоздали истребитель времён войны

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сдали высотный жилой дом с «московским» фасадом

сегодня 13:58 Недвижимость 0 Коммент.

Спецназ взял штурмом квартиру с наркотиками в Новосибирске

сегодня 13:08 Хроника 0 Коммент.

В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

сегодня 12:37 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть снова призвал новосибирцев жаловаться на работу городских служб

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

IT-эксперты назвали лучшие смартфоны этого года

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

Антимонопольщики оштрафовали ФГУП «Энергетик» за нарушение законодательства

сегодня 12:18 Экономика 0 Коммент.

В ХК «Ударник» назвали предварительную причину смерти вратаря во время игры

сегодня 11:37 Общество 0 Коммент.

В День защитника Отечества Новосибирск осветит салют из гаубиц

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирский мусор распределят между ведомствами

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Под Новосибирском охранник 300 метров нёс по льду рыбака, у которого произошёл инсульт

Рубрика: общество

19.02.2019 17:07

ФОТО АСС НСО

Инцидент случился рядом с селом Лебедёвка; охранник садового общества «Культура» спас жизнь человека.

В Искитимском районе на реке Бердь 15 февраля охранник Юрий Косько спас жизнь рыбаку, у которого произошёл инсульт во время подлёдной ловли. Об этом сообщили сегодня, 19 февраля, в группе аварийно-спасательной службы Новосибирской области. 

Первым пострадавшего увидели другие рыбаки в 500 метрах от берега, они передали информацию о случившемся охраннику садового общества. Юрий Косько незамедлительно вызвал скорую помощь и службу спасателей, а сам по льду отправился на помощь и донёс рыбака до берега. Он пронёс мужчину на себе около 300 метров по замёрзшей реке, затем на помощь пришли спасатели Искитимского поисково-спасательного отряда.  

Напомним, 9 февраля спасатели на аэроботе доставили на берег подростка, ломавшего лёд на Оби.

Теги: спасатели рыбалка

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирск попал в топ-10 городов для шопинга

сегодня 20:33 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ

сегодня 19:53 Общество 0 Коммент.

Обвиняемый во взяточничестве экс-директор новосибирского планетария отверг обвинения в суде

сегодня 19:29 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе 30 человек освободили из религиозных реабилитационных центров

сегодня 18:46 Хроника 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в новосибирской больнице

сегодня 18:04 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже ездить на троллейбусах и трамваях

сегодня 17:34 Экономика 0 Коммент.

Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области

сегодня 15:46 Экономика 0 Коммент.

На Новосибирск надвигается сильная метель

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске воссоздали истребитель времён войны

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сдали высотный жилой дом с «московским» фасадом

сегодня 13:58 Недвижимость 0 Коммент.

Спецназ взял штурмом квартиру с наркотиками в Новосибирске

сегодня 13:08 Хроника 0 Коммент.

В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

сегодня 12:37 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть снова призвал новосибирцев жаловаться на работу городских служб

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

IT-эксперты назвали лучшие смартфоны этого года

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

Антимонопольщики оштрафовали ФГУП «Энергетик» за нарушение законодательства

сегодня 12:18 Экономика 0 Коммент.

В ХК «Ударник» назвали предварительную причину смерти вратаря во время игры

сегодня 11:37 Общество 0 Коммент.

В День защитника Отечества Новосибирск осветит салют из гаубиц

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирский мусор распределят между ведомствами

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

Жители Новосибирска смогут сыграть в прятки с кинологами вчера 17:56 В Новосибирске молодая пара приковала себя наручниками к перилам – пришлось вызывать спасателей 16.02.2019 Сегодня ночью экстренные службы соберутся в Новосибирском метро 14.02.2019 Новосибирцы спасли щенков от смерти в старом погребе 13.02.2019

Популярное

Image

«Росконтроль» назвал самые лучшие марки детских подгузников

Image

Эксперты назвали марку небезопасной для здоровья отбеливающей зуб...

Image

В Новосибирске хоккеист умер во время матча

Image

Назван самый бедный регион России, и он находится в Сибири

Image

В Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки

Image

В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квар...

Image

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

Image

На Новосибирск надвигается сильная метель

Image

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

Image

Новосибирские учёные написали письмо Владимиру Путину

Image

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

Image

Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе

Image

Сильнейший пожар уничтожил дом в Новосибирске