Под Новосибирском охранник 300 метров нёс по льду рыбака, у которого произошёл инсульт

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Под Новосибирском охранник 300 метров нёс по льду рыбака, у которого произошёл инсультРубрика: общество
19.02.2019 17:07
ФОТО АСС НСО
Инцидент случился рядом с селом Лебедёвка; охранник садового общества «Культура» спас жизнь человека.
В Искитимском районе на реке Бердь 15 февраля охранник Юрий Косько спас жизнь рыбаку, у которого произошёл инсульт во время подлёдной ловли. Об этом сообщили сегодня, 19 февраля, в группе аварийно-спасательной службы Новосибирской области.
Первым пострадавшего увидели другие рыбаки в 500 метрах от берега, они передали информацию о случившемся охраннику садового общества. Юрий Косько незамедлительно вызвал скорую помощь и службу спасателей, а сам по льду отправился на помощь и донёс рыбака до берега. Он пронёс мужчину на себе около 300 метров по замёрзшей реке, затем на помощь пришли спасатели Искитимского поисково-спасательного отряда.
Напомним, 9 февраля спасатели на аэроботе доставили на берег подростка, ломавшего лёд на Оби.
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В Кузбассе 30 человек освободили из религиозных реабилитационных центров
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