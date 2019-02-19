Под Новосибирском охранник 300 метров нёс по льду рыбака, у которого произошёл инсульт

ФОТО АСС НСО

Инцидент случился рядом с селом Лебедёвка; охранник садового общества «Культура» спас жизнь человека.

В Искитимском районе на реке Бердь 15 февраля охранник Юрий Косько спас жизнь рыбаку, у которого произошёл инсульт во время подлёдной ловли. Об этом сообщили сегодня, 19 февраля, в группе аварийно-спасательной службы Новосибирской области.

Первым пострадавшего увидели другие рыбаки в 500 метрах от берега, они передали информацию о случившемся охраннику садового общества. Юрий Косько незамедлительно вызвал скорую помощь и службу спасателей, а сам по льду отправился на помощь и донёс рыбака до берега. Он пронёс мужчину на себе около 300 метров по замёрзшей реке, затем на помощь пришли спасатели Искитимского поисково-спасательного отряда.

Напомним, 9 февраля спасатели на аэроботе доставили на берег подростка, ломавшего лёд на Оби.