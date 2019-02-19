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Поклонники Шуры сделали трогательный подарок любимому певцу

Рубрика: культура

19.02.2019 14:51

фото с личной страницы певца в Facebook

Фанаты подарили популярному артисту 90-х подушку с изображением матери; своими эмоциями исполнитель поделился в Instagram.

Знаменитый исполнитель родом из Новосибирска – Шура (Александр Медведев) – поделился в видео на своём Instagram-канале, что фанаты неожиданно порадовали его необычным подарком. 

Кроме цветов, поклонники вручили артисту подушку, с изображением его совместной с матерью фотографии. 

«Эмоции зашкаливают, спасибо, мои родные», – подписывает видео Шура.

Пик популярности Шуры пришёлся на конец 90-х. Эпатажная манера исполнения и яркая внешность стали визитной карточкой исполнителя. Самыми знаменитыми его хитами стали песни «Ты не верь слезам», «Отшумели летние дожди», «Твори добро», «Холодная луна». 

По словам артиста, его детство было тяжёлым, а отношения с матерью не складывались. В возрасте девяти лет мать сдала Шуру в детский дом за неуспеваемость в школе. Оттуда его через некоторое время забрала бабушка. 

Подушку, которую фанаты подарили Шуре, артист пообещал подарить матери. 

«Пришла вся моя дружная команда, вот эти мои все ребятишки, мои любимые, хорошие, самые верные мои поклонники. Привезли мне кучу цветов и подарков и шикарную подушку, которую, мама, мы дарим тебе, моя дорогая! Это мы с тобою», – рассказывает Шура на своём Instagram-канале. 

Мама исполнителя до сих пор живёт в Новосибирске.

Напомним, ранее новосибирский оркестр «Рви меха» выпустил клип, над которым работал два года.

 

Теги: знаменитости Шоубизнес Шоубиз Новосибирск Шура

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На Новосибирск надвигается сильная метель

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске воссоздали истребитель времён войны

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сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

Антимонопольщики оштрафовали ФГУП «Энергетик» за нарушение законодательства

сегодня 12:18 Экономика 0 Коммент.

В ХК «Ударник» назвали предварительную причину смерти вратаря во время игры

сегодня 11:37 Общество 0 Коммент.

В День защитника Отечества Новосибирск осветит салют из гаубиц

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Водитель из Казани погиб на трассе под Новосибирском

сегодня 10:00 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске стартуют бесплатные курсы по русскому языку

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Дискуссия об опасности искусственного интеллекта пройдёт в новосибирском баре

сегодня 07:04 Афиша 0 Коммент.

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вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

Масштабные проекты осуществятся в Новосибирске

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