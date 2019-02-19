Поклонники Шуры сделали трогательный подарок любимому певцу

фото с личной страницы певца в Facebook

Фанаты подарили популярному артисту 90-х подушку с изображением матери; своими эмоциями исполнитель поделился в Instagram.

Знаменитый исполнитель родом из Новосибирска – Шура (Александр Медведев) – поделился в видео на своём Instagram-канале, что фанаты неожиданно порадовали его необычным подарком.

Кроме цветов, поклонники вручили артисту подушку, с изображением его совместной с матерью фотографии.

«Эмоции зашкаливают, спасибо, мои родные», – подписывает видео Шура.

Пик популярности Шуры пришёлся на конец 90-х. Эпатажная манера исполнения и яркая внешность стали визитной карточкой исполнителя. Самыми знаменитыми его хитами стали песни «Ты не верь слезам», «Отшумели летние дожди», «Твори добро», «Холодная луна».

По словам артиста, его детство было тяжёлым, а отношения с матерью не складывались. В возрасте девяти лет мать сдала Шуру в детский дом за неуспеваемость в школе. Оттуда его через некоторое время забрала бабушка.

Подушку, которую фанаты подарили Шуре, артист пообещал подарить матери.

«Пришла вся моя дружная команда, вот эти мои все ребятишки, мои любимые, хорошие, самые верные мои поклонники. Привезли мне кучу цветов и подарков и шикарную подушку, которую, мама, мы дарим тебе, моя дорогая! Это мы с тобою», – рассказывает Шура на своём Instagram-канале.

Мама исполнителя до сих пор живёт в Новосибирске.

Напомним, ранее новосибирский оркестр «Рви меха» выпустил клип, над которым работал два года.