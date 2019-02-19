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В Новосибирске воссоздали истребитель времён войны

Рубрика: общество

19.02.2019 14:55

фото с сайта нгту

Реконструированный в Новосибирске И-16 будет выставлен в музее в Верхней Пышме.

Сотрудники НГТУ воссоздали советский истребитель времён Великой Отечественной войны. Самолёт изготовила фирма «Авиареставрация» под руководством профессора кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ Владимира Бернса.

Пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов рассказал Сиб.фм, что над реконструкцией самолёта работали полгода. Для воссоздания истребителя использовали детали от нескольких отреставрированных самолётов, которые нельзя поставить на рабочую машину. Обломки были найдены в Тверской области, Карелии и на Северо-Западе России.

Деревянный фюзеляж истребителя сделали заново, остальные детали добавили от найденных самолётов. Воссозданный И-16 будет выставлен в музее военной техники в Верхней Пышме.

На данный момент на базе новосибирского университета фирма «Авиареставрация» занимается воссозданием поднятого в августе со дна озера под Мурманском самолёта Ил-2. Он пока находится в разобранном состоянии, проводится очистка деталей от коррозии.

Напомним, в январе в лаборатории НГТУ разработали уникальный источник тока для квантового компьютера.

 

Теги: военная техника НГТУ

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Предложить новость

Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области

сегодня 15:46 Экономика 0 Коммент.

На Новосибирск надвигается сильная метель

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске воссоздали истребитель времён войны

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

Антимонопольщики оштрафовали ФГУП «Энергетик» за нарушение законодательства

сегодня 12:18 Экономика 0 Коммент.

В ХК «Ударник» назвали предварительную причину смерти вратаря во время игры

сегодня 11:37 Общество 0 Коммент.

В День защитника Отечества Новосибирск осветит салют из гаубиц

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирский мусор распределят между ведомствами

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Водитель из Казани погиб на трассе под Новосибирском

сегодня 10:00 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская спортсменка выступит на чемпионате Европы по биатлону

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске стартуют бесплатные курсы по русскому языку

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Дискуссия об опасности искусственного интеллекта пройдёт в новосибирском баре

сегодня 07:04 Афиша 0 Коммент.

Три тысячи человек эвакуировали из-за ложных сообщений о минированиях в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

Масштабные проекты осуществятся в Новосибирске

вчера 18:04 Экономика 0 Коммент.

Жители Новосибирска смогут сыграть в прятки с кинологами

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

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