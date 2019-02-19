В Новосибирске воссоздали истребитель времён войны

фото с сайта нгту

Реконструированный в Новосибирске И-16 будет выставлен в музее в Верхней Пышме.

Сотрудники НГТУ воссоздали советский истребитель времён Великой Отечественной войны. Самолёт изготовила фирма «Авиареставрация» под руководством профессора кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ Владимира Бернса.

Пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов рассказал Сиб.фм, что над реконструкцией самолёта работали полгода. Для воссоздания истребителя использовали детали от нескольких отреставрированных самолётов, которые нельзя поставить на рабочую машину. Обломки были найдены в Тверской области, Карелии и на Северо-Западе России.

Деревянный фюзеляж истребителя сделали заново, остальные детали добавили от найденных самолётов. Воссозданный И-16 будет выставлен в музее военной техники в Верхней Пышме.

На данный момент на базе новосибирского университета фирма «Авиареставрация» занимается воссозданием поднятого в августе со дна озера под Мурманском самолёта Ил-2. Он пока находится в разобранном состоянии, проводится очистка деталей от коррозии.

Напомним, в январе в лаборатории НГТУ разработали уникальный источник тока для квантового компьютера.