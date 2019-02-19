Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в новосибирской больнице

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В Новосибирске врачи лечили ребёнка от ОРВИ в то время, как она умирала от острой язвы желудка.

Заельцовский межрайонный отдел следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В частности, речь идёт о смерти ребёнка в больнице.

По данным следствия, 27 декабря 2018 года семилетнюю девочку экстренно госпитализировала скорая помощь в детскую городскую клиническую больницу № 3. Там врачи поставили ей диагноз «ОРВИ и острый фарингит тяжёлой степени».

Однако 10 января ребёнок умер в больнице от менингоэнцефалита и острой язвы желудка. Этого диагноза ей специалисты при поступлении в медучреждение не поставили.

В следкоме отметили, что на данный момент проходит сбор медицинских документов для назначения судмедэкспертизы. Расследование продолжается.

Напомним, 18 февраля стало известно, что новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями.