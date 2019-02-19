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Спецназ взял штурмом квартиру с наркотиками в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

19.02.2019 13:08

фото с сайта ГУ МВД по новосибирской области

Мать и сын организовали продажу синтетических наркотиков на территории областного центра. 

Отрядом спецназа «Гром» совместно с сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков была пресечена деятельность преступной группы, в которую входили мать и сын. Родственники, оба ранее не судимые, организовали сбыт синтетических наркотиков. Причём мать переписывалась с клиентами, фасовала и хранила запрещённые вещества. Сын исполнял роль курьера, который доставлял наркотики в тайники-закладки. 

Преступников задерживали одновременно в разных местах: мать находилась в своей квартире в Дзержинском районе, сын был остановлен сотрудниками полиции на улице Есенина. В квартире оперативники обнаружили 930 граммов приготовленного к сбыту мефедрона. У сына при досмотре изъяли три пакетика с этим же веществом. 

Подозреваемые заключены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей за покушение на совершение преступления в крупном размере в составе группы.

Напомним, в Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в 62 килограмма.

Теги: наркотики спецназ

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Предложить новость

Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области

сегодня 15:46 Экономика 0 Коммент.

На Новосибирск надвигается сильная метель

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске воссоздали истребитель времён войны

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Спецназ взял штурмом квартиру с наркотиками в Новосибирске

сегодня 13:08 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть снова призвал новосибирцев жаловаться на работу городских служб

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

IT-эксперты назвали лучшие смартфоны этого года

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

Антимонопольщики оштрафовали ФГУП «Энергетик» за нарушение законодательства

сегодня 12:18 Экономика 0 Коммент.

В ХК «Ударник» назвали предварительную причину смерти вратаря во время игры

сегодня 11:37 Общество 0 Коммент.

В День защитника Отечества Новосибирск осветит салют из гаубиц

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирский мусор распределят между ведомствами

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Водитель из Казани погиб на трассе под Новосибирском

сегодня 10:00 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская спортсменка выступит на чемпионате Европы по биатлону

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске стартуют бесплатные курсы по русскому языку

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Дискуссия об опасности искусственного интеллекта пройдёт в новосибирском баре

сегодня 07:04 Афиша 0 Коммент.

Три тысячи человек эвакуировали из-за ложных сообщений о минированиях в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

Масштабные проекты осуществятся в Новосибирске

вчера 18:04 Экономика 0 Коммент.

Жители Новосибирска смогут сыграть в прятки с кинологами

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

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