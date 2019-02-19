Спецназ взял штурмом квартиру с наркотиками в Новосибирске

фото с сайта ГУ МВД по новосибирской области

Мать и сын организовали продажу синтетических наркотиков на территории областного центра.

Отрядом спецназа «Гром» совместно с сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков была пресечена деятельность преступной группы, в которую входили мать и сын. Родственники, оба ранее не судимые, организовали сбыт синтетических наркотиков. Причём мать переписывалась с клиентами, фасовала и хранила запрещённые вещества. Сын исполнял роль курьера, который доставлял наркотики в тайники-закладки.

Преступников задерживали одновременно в разных местах: мать находилась в своей квартире в Дзержинском районе, сын был остановлен сотрудниками полиции на улице Есенина. В квартире оперативники обнаружили 930 граммов приготовленного к сбыту мефедрона. У сына при досмотре изъяли три пакетика с этим же веществом.

Подозреваемые заключены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей за покушение на совершение преступления в крупном размере в составе группы.

Напомним, в Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в 62 килограмма.