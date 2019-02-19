Спецназ взял штурмом квартиру с наркотиками в Новосибирске

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Спецназ взял штурмом квартиру с наркотиками в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
19.02.2019 13:08
фото с сайта ГУ МВД по новосибирской области
Мать и сын организовали продажу синтетических наркотиков на территории областного центра.
Отрядом спецназа «Гром» совместно с сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков была пресечена деятельность преступной группы, в которую входили мать и сын. Родственники, оба ранее не судимые, организовали сбыт синтетических наркотиков. Причём мать переписывалась с клиентами, фасовала и хранила запрещённые вещества. Сын исполнял роль курьера, который доставлял наркотики в тайники-закладки.
Преступников задерживали одновременно в разных местах: мать находилась в своей квартире в Дзержинском районе, сын был остановлен сотрудниками полиции на улице Есенина. В квартире оперативники обнаружили 930 граммов приготовленного к сбыту мефедрона. У сына при досмотре изъяли три пакетика с этим же веществом.
Подозреваемые заключены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей за покушение на совершение преступления в крупном размере в составе группы.
Напомним, в Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в 62 килограмма.
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Лента новостей
Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области
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