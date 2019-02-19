В День защитника Отечества Новосибирск осветит салют из гаубиц

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В День защитника Отечества Новосибирск осветит салют из гаубицРубрика: общество
19.02.2019 11:22
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Военнослужащие 41-й армии примут участие в генеральной репетиции праздничного салюта в Новосибирске.
В рамках подготовки к мероприятию расчёты артиллерийских орудий проведут генеральную репетицию городском пляже «Наутилус» на левом берегу Оби сегодня, 19 февраля. В тренировке примут участие более 40 человек личного состава, шесть гаубиц М-30 и четыре салютных установки 2А85 на базе автомобиля «КамАЗ».
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Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области
Анатолий Локоть снова призвал новосибирцев жаловаться на работу городских служб
Антимонопольщики оштрафовали ФГУП «Энергетик» за нарушение законодательства
В ХК «Ударник» назвали предварительную причину смерти вратаря во время игры
Новосибирская спортсменка выступит на чемпионате Европы по биатлону
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