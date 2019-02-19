В День защитника Отечества Новосибирск осветит салют из гаубиц

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Военнослужащие 41-й армии примут участие в генеральной репетиции праздничного салюта в Новосибирске.

Артиллеристы 41-й общевойсковой армии в День защитника Отечества проведут праздничный салют для жителей Новосибирска и гостей города. Фейерверк состоится 23 февраля в 21:00 местного времени и продлится 20 минут, за которые будет совершено 30 залпов из гаубиц, а в небо выпустят более 800 фейерверочных изделий «Вега» и «Ассоль».



В рамках подготовки к мероприятию расчёты артиллерийских орудий проведут генеральную репетицию городском пляже «Наутилус» на левом берегу Оби сегодня, 19 февраля. В тренировке примут участие более 40 человек личного состава, шесть гаубиц М-30 и четыре салютных установки 2А85 на базе автомобиля «КамАЗ».