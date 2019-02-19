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В День защитника Отечества Новосибирск осветит салют из гаубиц

Рубрика: общество

19.02.2019 11:22

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Военнослужащие 41-й армии примут участие в генеральной репетиции праздничного салюта в Новосибирске.

Артиллеристы 41-й общевойсковой армии в День защитника Отечества проведут праздничный салют для жителей Новосибирска и гостей города. Фейерверк состоится 23 февраля в 21:00 местного времени и продлится 20 минут, за которые будет совершено 30 залпов из гаубиц, а в небо выпустят более 800 фейерверочных изделий «Вега» и «Ассоль».

В рамках подготовки к мероприятию расчёты артиллерийских орудий проведут генеральную репетицию городском пляже «Наутилус» на левом берегу Оби сегодня, 19 февраля. В тренировке примут участие более 40 человек личного состава, шесть гаубиц М-30 и четыре салютных установки 2А85 на базе автомобиля «КамАЗ». 
 
Напомним, ранее новосибирцы выбрали лучший подарок для мужчин на 23 февраля.

 

Теги: военные праздник

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Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области

сегодня 15:46 Экономика 0 Коммент.

На Новосибирск надвигается сильная метель

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске воссоздали истребитель времён войны

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Спецназ взял штурмом квартиру с наркотиками в Новосибирске

сегодня 13:08 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть снова призвал новосибирцев жаловаться на работу городских служб

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

IT-эксперты назвали лучшие смартфоны этого года

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

Антимонопольщики оштрафовали ФГУП «Энергетик» за нарушение законодательства

сегодня 12:18 Экономика 0 Коммент.

В ХК «Ударник» назвали предварительную причину смерти вратаря во время игры

сегодня 11:37 Общество 0 Коммент.

В День защитника Отечества Новосибирск осветит салют из гаубиц

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирский мусор распределят между ведомствами

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Водитель из Казани погиб на трассе под Новосибирском

сегодня 10:00 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская спортсменка выступит на чемпионате Европы по биатлону

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске стартуют бесплатные курсы по русскому языку

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Дискуссия об опасности искусственного интеллекта пройдёт в новосибирском баре

сегодня 07:04 Афиша 0 Коммент.

Три тысячи человек эвакуировали из-за ложных сообщений о минированиях в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

Масштабные проекты осуществятся в Новосибирске

вчера 18:04 Экономика 0 Коммент.

Жители Новосибирска смогут сыграть в прятки с кинологами

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

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