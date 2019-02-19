2 балла
-3
66.2 74.82
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирск попал в топ-10 городов для шопинга

сегодня 20:33 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ

сегодня 19:53 Общество 0 Коммент.

Обвиняемый во взяточничестве экс-директор новосибирского планетария отверг обвинения в суде

сегодня 19:29 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе 30 человек освободили из религиозных реабилитационных центров

сегодня 18:46 Хроника 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в новосибирской больнице

сегодня 18:04 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже ездить на троллейбусах и трамваях

сегодня 17:34 Экономика 0 Коммент.

Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области

сегодня 15:46 Экономика 0 Коммент.

На Новосибирск надвигается сильная метель

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске воссоздали истребитель времён войны

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сдали высотный жилой дом с «московским» фасадом

сегодня 13:58 Недвижимость 0 Коммент.

Спецназ взял штурмом квартиру с наркотиками в Новосибирске

сегодня 13:08 Хроника 0 Коммент.

В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

сегодня 12:37 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть снова призвал новосибирцев жаловаться на работу городских служб

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

IT-эксперты назвали лучшие смартфоны этого года

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

Антимонопольщики оштрафовали ФГУП «Энергетик» за нарушение законодательства

сегодня 12:18 Экономика 0 Коммент.

В ХК «Ударник» назвали предварительную причину смерти вратаря во время игры

сегодня 11:37 Общество 0 Коммент.

В День защитника Отечества Новосибирск осветит салют из гаубиц

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирский мусор распределят между ведомствами

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе 30 человек освободили из религиозных реабилитационных центров

Рубрика: проиcшествия

19.02.2019 18:46

фото с сайта pixabay.com

В Кемеровской области продолжают находить новые реабилитационных центры, где незаконно удерживают людей; всего за этот год было освобождено уже порядка 80 человек.

Региональный следственный комитет продолжает расследование уголовного дела, в рамках которого возбудил ещё два, по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершённое в отношении двух и более лиц». В январе в рамках спецопераций освобождено из реабилитационных центров около 50 человек, среди которых шесть подростков от 15 до 17 лет.

«В рамках расследования поступила информация, что ещё в двух аналогичных центрах удерживаются пациенты. Незамедлительно с привлечением силовых подразделений ОМОН Управления Росгвардии и УФСБ следователями в данных заведениях были проведены обыски»,  сообщили в следственном комитете.

В результате освободили ещё 30 человек. Во время обысков в реабилитационных учреждениях правоохранители нашли и изъяли специальную литературу, компьютеры, бланки заявлений о добровольном содержании пациентов и расписки о пожертвованиях. Позже освобождённые рассказали, что их заставили подписать эти заявления под угрозой лишения еды и сна. А по некоторым из найденных документов назначена экспертиза на наличие признаков экстремизма.

Каждый из центров возглавлял руководитель со своими двумя-тремя помощниками. У пациентов при поступлении забирали телефоны и паспорта. Сумма якобы добровольных пожертвований составляла от 1,5 до 10 тысяч рублей. При этом людям не оказывали лечение, их просто заставляли проходить религиозное обучение.

На данный момент по делу подозреваемыми проходят пять руководителей центров, роль остальных служителей пока устанавливается.

Напомним, в октябре 2017 года сотрудника реабилитационного центра в Новосибирской области осудили за то, что он с сообщниками почти девять месяцев незаконно удерживал людей.

Теги: расследование экстремизм ФСБ Следственный комитет Росгвардия

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирск попал в топ-10 городов для шопинга

сегодня 20:33 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ

сегодня 19:53 Общество 0 Коммент.

Обвиняемый во взяточничестве экс-директор новосибирского планетария отверг обвинения в суде

сегодня 19:29 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе 30 человек освободили из религиозных реабилитационных центров

сегодня 18:46 Хроника 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в новосибирской больнице

сегодня 18:04 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже ездить на троллейбусах и трамваях

сегодня 17:34 Экономика 0 Коммент.

Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области

сегодня 15:46 Экономика 0 Коммент.

На Новосибирск надвигается сильная метель

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске воссоздали истребитель времён войны

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сдали высотный жилой дом с «московским» фасадом

сегодня 13:58 Недвижимость 0 Коммент.

Спецназ взял штурмом квартиру с наркотиками в Новосибирске

сегодня 13:08 Хроника 0 Коммент.

В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

сегодня 12:37 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть снова призвал новосибирцев жаловаться на работу городских служб

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

IT-эксперты назвали лучшие смартфоны этого года

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

Антимонопольщики оштрафовали ФГУП «Энергетик» за нарушение законодательства

сегодня 12:18 Экономика 0 Коммент.

В ХК «Ударник» назвали предварительную причину смерти вратаря во время игры

сегодня 11:37 Общество 0 Коммент.

В День защитника Отечества Новосибирск осветит салют из гаубиц

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирский мусор распределят между ведомствами

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
13.12.2018

Колыванский насос признан потерпевшим

В истории строитель...

Читать далее
Image
04.12.2018

Врачебная ошибка как добросовестное заблуждение

...

Читать далее
Image
15.06.2018

«Дело Собчака» в Новосибирске

В прокат вышел документальный фильм...

Читать далее
Image
04.11.2013

Москву создал Аллах

Навальный, Путин и балет в экстремистских роликах, зап...

Читать далее
Image
18.03.2013

За одного битого

Новосибирскому адвокату, обвинившему полицию в жестокости, с...

Читать далее
Image
16.01.2013

Поверхностное суждение

В Новосибирске судят судью за фатальную ошибку....

Читать далее

Новости по теме

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в новосибирской больнице сегодня 18:04

Популярное

Image

«Росконтроль» назвал самые лучшие марки детских подгузников

Image

Эксперты назвали марку небезопасной для здоровья отбеливающей зуб...

Image

В Новосибирске хоккеист умер во время матча

Image

Назван самый бедный регион России, и он находится в Сибири

Image

В Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки

Image

В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квар...

Image

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

Image

На Новосибирск надвигается сильная метель

Image

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

Image

Новосибирские учёные написали письмо Владимиру Путину

Image

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

Image

Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе

Image

Сильнейший пожар уничтожил дом в Новосибирске