В Кузбассе 30 человек освободили из религиозных реабилитационных центров

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В Кемеровской области продолжают находить новые реабилитационных центры, где незаконно удерживают людей; всего за этот год было освобождено уже порядка 80 человек.

Региональный следственный комитет продолжает расследование уголовного дела, в рамках которого возбудил ещё два, по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершённое в отношении двух и более лиц». В январе в рамках спецопераций освобождено из реабилитационных центров около 50 человек, среди которых шесть подростков от 15 до 17 лет.

«В рамках расследования поступила информация, что ещё в двух аналогичных центрах удерживаются пациенты. Незамедлительно с привлечением силовых подразделений ОМОН Управления Росгвардии и УФСБ следователями в данных заведениях были проведены обыски», — сообщили в следственном комитете.

В результате освободили ещё 30 человек. Во время обысков в реабилитационных учреждениях правоохранители нашли и изъяли специальную литературу, компьютеры, бланки заявлений о добровольном содержании пациентов и расписки о пожертвованиях. Позже освобождённые рассказали, что их заставили подписать эти заявления под угрозой лишения еды и сна. А по некоторым из найденных документов назначена экспертиза на наличие признаков экстремизма.

Каждый из центров возглавлял руководитель со своими двумя-тремя помощниками. У пациентов при поступлении забирали телефоны и паспорта. Сумма якобы добровольных пожертвований составляла от 1,5 до 10 тысяч рублей. При этом людям не оказывали лечение, их просто заставляли проходить религиозное обучение.

На данный момент по делу подозреваемыми проходят пять руководителей центров, роль остальных служителей пока устанавливается.

Напомним, в октябре 2017 года сотрудника реабилитационного центра в Новосибирской области осудили за то, что он с сообщниками почти девять месяцев незаконно удерживал людей.