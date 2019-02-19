В Новосибирске продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ

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Количество заболеваемых в Новосибирской области продолжает расти; из-за этого за прошлую неделю частично закрыли 23 детских сада.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю, с 11 по 17 февраля, за медпомощью из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом обратилось свыше 21 тысячи человек. Прирост составил 1,2 %.

В связи с этим, в области продолжают проводить профилактические мероприятия. Роспотребнадзор направил предложения о введении дополнительных мер в различные министерства, администрации районов города и руководителям предприятий.

В частности, рекомендуется усилить дезинфекционный режим, носить медицинские маски, обеззараживать воздух ультрафиолетом и проветриваниями, контролировать за состоянием здоровья сотрудников и учащихся. Также медорганизации должны перейти на строгий противоэпидемический режим.

«В связи с заболеваемостью детского населения проводятся ограничительные мероприятия в детских организованных коллективах, а именно при отсутствии в классе, группе более 20 % детей по причине заболеваемости ОРВИ приказами руководителей образовательных организаций приостанавливается учебный процесс», — сообщили в ведомстве.

Так, за прошедшую неделю в области полностью приостановили деятельность одной малокомплектной дошкольной организации и частично 23 дошкольных образовательных учреждений.

Напомним, в феврале следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в новосибирской больнице.