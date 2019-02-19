В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла

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Теплоэнергетики устраняют сложные дефекты в Ленинском и Центральном районах города.

Сегодня, 19 февраля, отключено отопление и горячее водоснабжение в двух районах Новосибирска. В районе дома № 5 на проспекте Карла Маркса заменяют дефектный участок длиной четыре метра. На улице Советской ремонтируют повреждённую теплотрассу. Горячую воду планируют вернуть к 4 часам дня в Ленинском районе и к 10 вечера в Центральном.

Всего без тепла остаются 111 зданий в двух районах, из них 76 в Центральном. Отключения произошли в разное время, на улицах Ватутина, Блюхера и Карла Маркса отключили в 10 утра, а на улицах Достоевского, Некрасова, Сибирской, Крылова, Челюскинцев, Лермонтова, Нарымской, Гоголя, Ермака, Державина, Фрунзе, Советской и Красный проспект горячей воды не было уже начиная с 6 утра.

Напомним, вчера, 18 февраля, теплоэнергетики ремонтировали магистральную трубу в Железнодорожном районе.