6 баллов
-6
66.25 74.91
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирская спортсменка выступит на чемпионате Европы по биатлону

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске стартуют бесплатные курсы по русскому языку

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квартиры

сегодня 08:02 Недвижимость 0 Коммент.

Дискуссия об опасности искусственного интеллекта пройдёт в новосибирском баре

сегодня 07:04 Афиша 0 Коммент.

Три тысячи человек эвакуировали из-за ложных сообщений о минированиях в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

Масштабные проекты осуществятся в Новосибирске

вчера 18:04 Экономика 0 Коммент.

Жители Новосибирска смогут сыграть в прятки с кинологами

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

Следователи выясняют причину смерти новосибирского хоккеиста

вчера 16:14 Хроника 0 Коммент.

Томские учёные создали лазерный сканер для поиска взрывчатки на одежде

вчера 15:44 Наука 0 Коммент.

Сама большая Луна в году поднимется над Новосибирском

вчера 15:19 Наука 0 Коммент.

В новосибирском метро установят новые металлодетекторы

вчера 15:11 Общество 0 Коммент.

Многоквартирный дом загорелся в Новосибирске

вчера 15:04 Хроника 0 Коммент.

В Институте истории СО РАН утвердили преемника бывшего вице-губернатора Козодоя

вчера 14:19 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске инкассатор ограбил сам себя

вчера 13:24 Хроника 0 Коммент.

«Миллион алых роз» за долги арестовали у томской бизнес-вумен

вчера 13:17 Общество 0 Коммент.

ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района

вчера 12:44 Политика 0 Коммент.

Новосибирская область не вошла в первую двадцатку регионов по качеству жизни

вчера 12:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла

Рубрика: общество

19.02.2019 10:01

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Теплоэнергетики устраняют сложные дефекты в Ленинском и Центральном районах города. 

Сегодня, 19 февраля, отключено отопление и горячее водоснабжение в двух районах Новосибирска. В районе дома № 5 на проспекте Карла Маркса заменяют дефектный участок длиной четыре метра. На улице Советской ремонтируют повреждённую теплотрассу. Горячую воду планируют вернуть к 4 часам дня в Ленинском районе и к 10 вечера в Центральном.

Всего без тепла остаются 111 зданий в двух районах, из них 76 в Центральном. Отключения произошли в разное время, на улицах Ватутина, Блюхера и Карла Маркса отключили в 10 утра, а на улицах Достоевского, Некрасова, Сибирской, Крылова, Челюскинцев, Лермонтова, Нарымской, Гоголя, Ермака, Державина, Фрунзе, Советской и Красный проспект горячей воды не было уже начиная с 6 утра.

Напомним, вчера, 18 февраля, теплоэнергетики ремонтировали магистральную трубу в Железнодорожном районе.

 

Теги: СГК ремонтные работы

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирская спортсменка выступит на чемпионате Европы по биатлону

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске стартуют бесплатные курсы по русскому языку

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квартиры

сегодня 08:02 Недвижимость 0 Коммент.

Дискуссия об опасности искусственного интеллекта пройдёт в новосибирском баре

сегодня 07:04 Афиша 0 Коммент.

Три тысячи человек эвакуировали из-за ложных сообщений о минированиях в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

Масштабные проекты осуществятся в Новосибирске

вчера 18:04 Экономика 0 Коммент.

Жители Новосибирска смогут сыграть в прятки с кинологами

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

Следователи выясняют причину смерти новосибирского хоккеиста

вчера 16:14 Хроника 0 Коммент.

Томские учёные создали лазерный сканер для поиска взрывчатки на одежде

вчера 15:44 Наука 0 Коммент.

Сама большая Луна в году поднимется над Новосибирском

вчера 15:19 Наука 0 Коммент.

В новосибирском метро установят новые металлодетекторы

вчера 15:11 Общество 0 Коммент.

Многоквартирный дом загорелся в Новосибирске

вчера 15:04 Хроника 0 Коммент.

В Институте истории СО РАН утвердили преемника бывшего вице-губернатора Козодоя

вчера 14:19 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске инкассатор ограбил сам себя

вчера 13:24 Хроника 0 Коммент.

«Миллион алых роз» за долги арестовали у томской бизнес-вумен

вчера 13:17 Общество 0 Коммент.

ГЖИ Новосибирской области возглавил уволенный глава Дзержинского района

вчера 12:44 Политика 0 Коммент.

Новосибирская область не вошла в первую двадцатку регионов по качеству жизни

вчера 12:01 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
28.12.2018

Теплосети Новосибирска требуют вложений

СГК разработала «Дорожную карту» ремонта труб

Читать далее
Image
19.11.2018

Бурый уголь: новосибирский воздух стал чище

Горожане беспокоились напрасно

Читать далее

Новости по теме

В Новосибирске без тепла остались пять школ и три больницы вчера 11:33 Две больницы и 51 дом отключили от отопления в Новосибирске 15.02.2019

Популярное

Image

«Росконтроль» назвал самые лучшие марки детских подгузников

Image

Эксперты назвали марку небезопасной для здоровья отбеливающей зуб...

Image

В Новосибирске хоккеист умер во время матча

Image

Назван самый бедный регион России, и он находится в Сибири

Image

В Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки

Image

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

Image

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

Image

Новосибирские учёные написали письмо Владимиру Путину

Image

В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квар...

Image

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

Image

Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе

Image

Сильнейший пожар уничтожил дом в Новосибирске

Image

Завозят чистый снег и «сажают» вырубленные деревья: красноярцы го...