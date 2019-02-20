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В Новосибирске впервые пройдёт большой танцевальный фестиваль в формате ярмарки

Рубрика: афиша

20.02.2019 09:06

фото предоставлено организаторами

В одном месте встретятся шедевры уличной культуры и эксперименты современного танца.

С 23 по 24 февраля в концертном зале имени Каца пройдёт танцевальный фестиваль-ярмарка NEOCLASSIC. На нём зрители увидят яркие танцевальные шоу лучших команд Сибири, а также смогут понаблюдать за батлами брейк-данса, принять участие в бесплатных мастер-классах по акробатике и поиграть на музыкальных инструментах.

Главным событием станет концерт, который пройдёт вечером 24 февраля. На нём будут представлены лучшие шоу фестиваля, финалы танцевальных батлов и выступление легенды мирового брейк-данса – би-боя Iron Monkey из Америки.

«Команды с международным именем Jack’s Garret (Москва) и Da Funky Style (Новосибирск) представят публике свои постановки, исполненные в лучших традициях современного танцевального театра», – отметили организаторы.

Подробности о фестивале, а также расписание всех его мероприятий можно найти в группе NEOCLASSIC в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 2 марта 500 танцоров и коллективов поборются за призы на конкурсе Red Fest в Новосибирске.

Теги: танцы фестивали

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Лента новостей

Предложить новость

В минтрансе Алтайского края опровергли информацию о запуске «Ласточек» между Новосибирском и Барнаулом

сегодня 10:59 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске впервые пройдёт большой танцевальный фестиваль в формате ярмарки

сегодня 09:06 Афиша 0 Коммент.

Исследователи определили самые мужские и женские профессии в Новосибирске

сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

В Новосибирской области выросли цены на новостройки

сегодня 07:02 Недвижимость 0 Коммент.

Герда родила двух белых медвежат в Новосибирском зоопарке

вчера 22:32 Общество 0 Коммент.

Новосибирск попал в топ-10 городов для шопинга

вчера 20:33 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Обвиняемый во взяточничестве экс-директор новосибирского планетария отверг обвинения в суде

вчера 19:29 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе 30 человек освободили из религиозных реабилитационных центров

вчера 18:46 Хроника 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в новосибирской больнице

вчера 18:04 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже ездить на троллейбусах и трамваях

вчера 17:34 Экономика 0 Коммент.

Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области

вчера 15:46 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске воссоздали истребитель времён войны

вчера 14:55 Общество 0 Коммент.

Пропавшего несколько лет назад новосибирца «воскресила» прокуратура

вчера 14:43 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сдали высотный жилой дом с «московским» фасадом

вчера 13:58 Недвижимость 0 Коммент.

Спецназ взял штурмом квартиру с наркотиками в Новосибирске

вчера 13:08 Хроника 0 Коммент.

В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

вчера 12:37 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть снова призвал новосибирцев жаловаться на работу городских служб

вчера 12:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:26 Общество 0 Коммент.

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