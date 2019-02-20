В Новосибирске впервые пройдёт большой танцевальный фестиваль в формате ярмарки

фото предоставлено организаторами

В одном месте встретятся шедевры уличной культуры и эксперименты современного танца.

С 23 по 24 февраля в концертном зале имени Каца пройдёт танцевальный фестиваль-ярмарка NEOCLASSIC. На нём зрители увидят яркие танцевальные шоу лучших команд Сибири, а также смогут понаблюдать за батлами брейк-данса, принять участие в бесплатных мастер-классах по акробатике и поиграть на музыкальных инструментах.

Главным событием станет концерт, который пройдёт вечером 24 февраля. На нём будут представлены лучшие шоу фестиваля, финалы танцевальных батлов и выступление легенды мирового брейк-данса – би-боя Iron Monkey из Америки.

«Команды с международным именем Jack’s Garret (Москва) и Da Funky Style (Новосибирск) представят публике свои постановки, исполненные в лучших традициях современного танцевального театра», – отметили организаторы.

Подробности о фестивале, а также расписание всех его мероприятий можно найти в группе NEOCLASSIC в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 2 марта 500 танцоров и коллективов поборются за призы на конкурсе Red Fest в Новосибирске.