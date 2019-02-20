В Новосибирске впервые пройдёт большой танцевальный фестиваль в формате ярмарки

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В Новосибирске впервые пройдёт большой танцевальный фестиваль в формате ярмаркиРубрика: афиша
20.02.2019 09:06
фото предоставлено организаторами
В одном месте встретятся шедевры уличной культуры и эксперименты современного танца.
С 23 по 24 февраля в концертном зале имени Каца пройдёт танцевальный фестиваль-ярмарка NEOCLASSIC. На нём зрители увидят яркие танцевальные шоу лучших команд Сибири, а также смогут понаблюдать за батлами брейк-данса, принять участие в бесплатных мастер-классах по акробатике и поиграть на музыкальных инструментах.
Главным событием станет концерт, который пройдёт вечером 24 февраля. На нём будут представлены лучшие шоу фестиваля, финалы танцевальных батлов и выступление легенды мирового брейк-данса – би-боя Iron Monkey из Америки.
«Команды с международным именем Jack’s Garret (Москва) и Da Funky Style (Новосибирск) представят публике свои постановки, исполненные в лучших традициях современного танцевального театра», – отметили организаторы.
Подробности о фестивале, а также расписание всех его мероприятий можно найти в группе NEOCLASSIC в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, 2 марта 500 танцоров и коллективов поборются за призы на конкурсе Red Fest в Новосибирске.
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Исследователи определили самые мужские и женские профессии в Новосибирске
В Кузбассе 30 человек освободили из религиозных реабилитационных центров
Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области
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