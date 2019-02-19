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Новосибирцы стали реже ездить на троллейбусах и трамваях

Рубрика: экономика

19.02.2019 17:34

фото с сайта pixabay.com

Коэффициент пассажирского трафика, прошедшего через троллейбусы и трамваи за 2018 год, снизился на 0,7 % по сравнению с 2017-м; удельный вес пассажиров возрос на 0,3 %.

В муниципальном казённом предприятии «Горэлектротранспорт» собрали статистические данные об использовании горожанами троллейбусов и трамваев за 2018 год. 

Согласно данным, опубликованным на сайте мэрии Новосибирска, за минувший год подвижной состав «Горэлектротранспорт» выполнил 1 396 565 рейсов и перевёз 73 миллиона человек. Эта цифра составляет 99,3 % пассажирского трафика в сравнении с 2017 годом. Из этих данных следует, что интерес к данному виду транспорта незначительно снизился, в то время как услугами метрополитена новосибирцы стали пользоваться чаще – в 2018 году трафик новосибирского метро достиг отметки в 83 млн, тогда как в 2017 году имел показатель 80,3 млн. 

В сравнении с тем же 2017 годом, в 2018 транспорт был забит плотнее – удельный вес пассажиров в общем объёме перевозок наземного транспорта возрос с 20,9 % до 21,2 %. 

Также обычные для электротранспорта обрывы проводов отняли у города 800 машиночасов, а из-за простоя на остановках и иных причин, не зависящих от водителей, машины «Горэлектротранспорта» 8114 раз отклонились от расписания, в результате чего суммарно потеряли 6663 часа.

Напомним, ранее журналист Сиб.фм измерил температуру в салоне новосибирского трамвая; в городских службах не дали внятного ответа на вопрос, какая температура должна быть в салоне.

 

Теги: Транспорт

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