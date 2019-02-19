В Новосибирской области убили женщину из-за отказа сделать скидку на перчатки и шапку

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Мужчина ударил 60-летнюю женщину ножом 27 раз из-за того, что она отказалась сделать ему скидку на сшитые ею изделия.

В Черепановском районе убили пенсионерку в её собственном доме. Сегодня, 19 февраля, об этом сообщили на сайте в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Инцидент произошёл два дня назад. По информации ведомства, женщина была у себя дома. Вечером к ней пришёл покупатель – он требовал снизить цену за пошитые ему шапку и перчатки, но женщина отказалась. Недовольный мужчина достал нож и нанёс хозяйке дома три удара в грудь и 24 – в спину. После этого преступник сбежал, взяв с собой деньги, видеокамеру и продукты. Женщина умерла на месте.

В ГУ МВД России по Новосибирской области звонок поступил только через сутки после произошедшего. Позже оперативная группа поймала подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Черепановского района. Ранее мужчину уже судили за совершение убийства с особой жестокостью.

Следователи завели уголовное дело по части 1 стати 105 УК РФ. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство – подозреваемого могут заключить под стражу. Расследование продолжается.

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