В Новосибирской области убили женщину из-за отказа сделать скидку на перчатки и шапку

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В Новосибирской области убили женщину из-за отказа сделать скидку на перчатки и шапкуРубрика: проиcшествия
19.02.2019 11:40
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Мужчина ударил 60-летнюю женщину ножом 27 раз из-за того, что она отказалась сделать ему скидку на сшитые ею изделия.
В Черепановском районе убили пенсионерку в её собственном доме. Сегодня, 19 февраля, об этом сообщили на сайте в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Инцидент произошёл два дня назад. По информации ведомства, женщина была у себя дома. Вечером к ней пришёл покупатель – он требовал снизить цену за пошитые ему шапку и перчатки, но женщина отказалась. Недовольный мужчина достал нож и нанёс хозяйке дома три удара в грудь и 24 – в спину. После этого преступник сбежал, взяв с собой деньги, видеокамеру и продукты. Женщина умерла на месте.
В ГУ МВД России по Новосибирской области звонок поступил только через сутки после произошедшего. Позже оперативная группа поймала подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Черепановского района. Ранее мужчину уже судили за совершение убийства с особой жестокостью.
Следователи завели уголовное дело по части 1 стати 105 УК РФ. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство – подозреваемого могут заключить под стражу. Расследование продолжается.
Напомним, следователи выясняют причину смерти новосибирского хоккеиста.
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