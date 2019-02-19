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В Новосибирской области убили женщину из-за отказа сделать скидку на перчатки и шапку

Рубрика: проиcшествия

19.02.2019 11:40

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Мужчина ударил 60-летнюю женщину ножом 27 раз из-за того, что она отказалась сделать ему скидку на сшитые ею изделия. 

В Черепановском районе убили пенсионерку в её собственном доме. Сегодня, 19 февраля, об этом сообщили на сайте в СУ СК РФ по Новосибирской области. 

Инцидент произошёл два дня назад. По информации ведомства, женщина была у себя дома. Вечером к ней пришёл покупатель – он требовал снизить цену за пошитые ему шапку и перчатки, но женщина отказалась. Недовольный мужчина достал нож и нанёс хозяйке дома три удара в грудь и 24 – в спину. После этого преступник сбежал, взяв с собой деньги, видеокамеру и продукты. Женщина умерла на месте. 

В ГУ МВД России по Новосибирской области звонок поступил только через сутки после произошедшего. Позже оперативная группа поймала подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Черепановского района. Ранее мужчину уже судили за совершение убийства с особой жестокостью. 

Следователи завели уголовное дело по части 1 стати 105 УК РФ. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство – подозреваемого могут заключить под стражу. Расследование продолжается. 

Напомним, следователи выясняют причину смерти новосибирского хоккеиста.

Теги: убийство СУ СК РФ

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сегодня 12:18 Экономика 0 Коммент.

В ХК «Ударник» назвали предварительную причину смерти вратаря во время игры

сегодня 11:37 Общество 0 Коммент.

В День защитника Отечества Новосибирск осветит салют из гаубиц

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирский мусор распределят между ведомствами

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Водитель из Казани погиб на трассе под Новосибирском

сегодня 10:00 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске стартуют бесплатные курсы по русскому языку

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:04 Афиша 0 Коммент.

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вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями

вчера 18:42 Общество 0 Коммент.

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