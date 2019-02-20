В Новосибирской области выросли цены на новостройки

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В Новосибирской области средняя стоимость квадратного метра за год увеличилась свыше чем на 3 % и составила 53,8 тысячи рублей.

Эксперты «Авито Недвижимость» проанализировали рынок недвижимости в новостройках по всей стране. Оказалось, что в Новосибирской области, как и в целом по России, цены выросли на 3 % и составили 53 789 рублей.

За 2018 год цены за квадратных метр в новостройках снизились только в Санкт-Петербурге (-22 %), Самарской (-2,15 %) и Свердловской (-1, 47 %) областях. А сильнее всего стоимость новостроек выросла в Камчатском крае (16,3 %), Татарстане (15,05 %) и Краснодарском крае (12,79 %).

В целом в стране стоимость метра увеличилась за 2018 год на 2 % и составила 52 139 рублей. Эксперты отметили, что новостройки дорожали весь 2018 год из-за дешёвой ипотеки.

«Активность покупателей и продавцов возросла: первые опасались, что на фоне законодательных изменений условия покупки новостроек ухудшатся, а ипотека подорожает, вторые стремились реализовать жильё по старым правилам, не дожидаясь правовых нововведений на рынке», – прокомментировал управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

По итогам января этого года цены продолжают расти. В среднем по стране стоимость «метра» в сравнении с январём 2017 года увеличилась на 10 % – до 54 904 рублей.

Напомним, в феврале в Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квартиры.