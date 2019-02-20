4 балла
-2
66.2 74.82
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В минтрансе Алтайского края опровергли информацию о запуске «Ласточек» между Новосибирском и Барнаулом

сегодня 10:59 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске впервые пройдёт большой танцевальный фестиваль в формате ярмарки

сегодня 09:06 Афиша 0 Коммент.

Исследователи определили самые мужские и женские профессии в Новосибирске

сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

В Новосибирской области выросли цены на новостройки

сегодня 07:02 Недвижимость 0 Коммент.

Герда родила двух белых медвежат в Новосибирском зоопарке

вчера 22:32 Общество 0 Коммент.

Новосибирск попал в топ-10 городов для шопинга

вчера 20:33 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Обвиняемый во взяточничестве экс-директор новосибирского планетария отверг обвинения в суде

вчера 19:29 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе 30 человек освободили из религиозных реабилитационных центров

вчера 18:46 Хроника 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в новосибирской больнице

вчера 18:04 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже ездить на троллейбусах и трамваях

вчера 17:34 Экономика 0 Коммент.

Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области

вчера 15:46 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске воссоздали истребитель времён войны

вчера 14:55 Общество 0 Коммент.

Пропавшего несколько лет назад новосибирца «воскресила» прокуратура

вчера 14:43 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сдали высотный жилой дом с «московским» фасадом

вчера 13:58 Недвижимость 0 Коммент.

Спецназ взял штурмом квартиру с наркотиками в Новосибирске

вчера 13:08 Хроника 0 Коммент.

В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

вчера 12:37 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть снова призвал новосибирцев жаловаться на работу городских служб

вчера 12:32 Общество 0 Коммент.

IT-эксперты назвали лучшие смартфоны этого года

вчера 12:26 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области выросли цены на новостройки

Рубрика: недвижимость

20.02.2019 07:02

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области средняя стоимость квадратного метра за год увеличилась свыше чем на 3 % и составила 53,8 тысячи рублей.

Эксперты «Авито Недвижимость» проанализировали рынок недвижимости в новостройках по всей стране. Оказалось, что в Новосибирской области, как и в целом по России, цены выросли на 3 % и составили 53 789 рублей.

За 2018 год цены за квадратных метр в новостройках снизились только в Санкт-Петербурге (-22 %), Самарской (-2,15 %) и Свердловской (-1, 47 %) областях. А сильнее всего стоимость новостроек выросла в Камчатском крае (16,3 %), Татарстане (15,05 %) и Краснодарском крае (12,79 %).

В целом в стране стоимость метра увеличилась за 2018 год на 2 % и составила 52 139 рублей. Эксперты отметили, что новостройки дорожали весь 2018 год из-за дешёвой ипотеки.

«Активность покупателей и продавцов возросла: первые опасались, что на фоне законодательных изменений условия покупки новостроек ухудшатся, а ипотека подорожает, вторые стремились реализовать жильё по старым правилам, не дожидаясь правовых нововведений на рынке», – прокомментировал управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

По итогам января этого года цены продолжают расти. В среднем по стране стоимость «метра» в сравнении с январём 2017 года увеличилась на 10 % – до 54 904 рублей.

Напомним, в феврале в Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квартиры.

Теги: цены недвижимость жилье

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В минтрансе Алтайского края опровергли информацию о запуске «Ласточек» между Новосибирском и Барнаулом

сегодня 10:59 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске впервые пройдёт большой танцевальный фестиваль в формате ярмарки

сегодня 09:06 Афиша 0 Коммент.

Исследователи определили самые мужские и женские профессии в Новосибирске

сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

В Новосибирской области выросли цены на новостройки

сегодня 07:02 Недвижимость 0 Коммент.

Герда родила двух белых медвежат в Новосибирском зоопарке

вчера 22:32 Общество 0 Коммент.

Новосибирск попал в топ-10 городов для шопинга

вчера 20:33 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Обвиняемый во взяточничестве экс-директор новосибирского планетария отверг обвинения в суде

вчера 19:29 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе 30 человек освободили из религиозных реабилитационных центров

вчера 18:46 Хроника 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в новосибирской больнице

вчера 18:04 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже ездить на троллейбусах и трамваях

вчера 17:34 Экономика 0 Коммент.

Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области

вчера 15:46 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске воссоздали истребитель времён войны

вчера 14:55 Общество 0 Коммент.

Пропавшего несколько лет назад новосибирца «воскресила» прокуратура

вчера 14:43 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сдали высотный жилой дом с «московским» фасадом

вчера 13:58 Недвижимость 0 Коммент.

Спецназ взял штурмом квартиру с наркотиками в Новосибирске

вчера 13:08 Хроника 0 Коммент.

В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

вчера 12:37 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть снова призвал новосибирцев жаловаться на работу городских служб

вчера 12:32 Общество 0 Коммент.

IT-эксперты назвали лучшие смартфоны этого года

вчера 12:26 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
04.02.2019

ЖК «Гудимов»: в окружении историй

Читать далее
Image
31.01.2019

Строй по смарту

Правила жизни строителей, которые выжили в кризис и стали силь...

Читать далее
Image
25.01.2019

Ты так прекрасна зимой

Лучшие новогодние каникулы сорокалетнего дядьки з...

Читать далее

Новости по теме

Пансионат для престарелых продают за 15 миллионов рублей в Новосибирской области 18.02.2019 В Новосибирской области вторичная недвижимость начала дорожать вместе со всей страной 09.02.2019

Популярное

Image

«Росконтроль» назвал самые лучшие марки детских подгузников

Image

Эксперты назвали марку небезопасной для здоровья отбеливающей зуб...

Image

В Новосибирске хоккеист умер во время матча

Image

Назван самый бедный регион России, и он находится в Сибири

Image

На Новосибирск надвигается сильная метель

Image

В Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки

Image

В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квар...

Image

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

Image

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в...

Image

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

Image

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

Image

Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе

Image

Завозят чистый снег и «сажают» вырубленные деревья: красноярцы го...