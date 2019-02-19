Водитель из Казани погиб на трассе под Новосибирском

фото с места ДТП предоставлено ГУ МВД по Новосибирской области

Грузовой автомобиль Scania выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Hyundai.

Вчера вечером, 18 февраля, на трассе Р-255 «Сибирь» произошло ДТП, в котором погиб один человек. Двое других пострадавших находятся с различными травмами в больнице. Грузовик Scania двигался со стороны города Юрга в сторону Новосибирска. На 137 километре 42-летний водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Произошло столкновение с автобусом Hyundai, которым управлял 32-летний житель Казани. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автобуса погиб на месте, его пассажир – житель республики Марий Эл – доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести. Медицинская помощь понадобилась и виновнику ДТП.

«В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего», – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, в начале февраля на дороге в Шерегеш столкнулись КамАЗ и автобус.