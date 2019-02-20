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Филипп Киркоров записал stories на вокзале Новосибирск-Главный

Рубрика: общество

20.02.2019 14:27

Фото со страницы Филиппа Киркорова в социальной сети Instagram

Король поп-музыки Филипп Киркоров во время гастролей по Сибири снимал «сторис» в каждом городе; на запись в Новосибирске попал рабочий со станции.

Певец Филипп Киркоров приехал из Томска в Новосибирск сегодня, 20 февраля. Первое, что он сделал в городе, – поздоровался с местными фанатами через «сторис» в социальной сети Instagram.

Артист приехал в Новосибирск в необычном для зимы образе: в кепке со стразами и солнцезащитных очках.

Также на видеозапись попал рабочий со станции. Певец уточнил у него, в каком городе он находится. 

«Новосибирск, до встречи на премьере!» – приглашает Филипп Киркоров фанатов, когда узнаёт о своём нынешнем местоположении.

Исполнитель даст концерт сегодня вечером, 20 февраля, в ДКЖ.

Напомним, 19 февраля 2019 года новосибирский активист настаивал на отмене концерте Элджея.

Теги: Сибирские гастроли певец

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Лента новостей

Предложить новость

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В новосибирском ОНФ обновили руководство

сегодня 13:41 Политика 0 Коммент.

В новосибирской клинике имени Мешалкина проходят обыски по делу о хищениях

сегодня 12:53 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирск вернётся минусовая температура

сегодня 12:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирских автомобилистов избавят от несправедливых штрафов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Прокурор из Искитима добился получения жилья для сироты

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:59 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске впервые пройдёт большой танцевальный фестиваль в формате ярмарки

сегодня 09:06 Афиша 0 Коммент.

Исследователи определили самые мужские и женские профессии в Новосибирске

сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

В Новосибирской области выросли цены на новостройки

сегодня 07:02 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирск попал в топ-10 городов для шопинга

вчера 20:33 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Обвиняемый во взяточничестве экс-директор новосибирского планетария отверг обвинения в суде

вчера 19:29 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе 30 человек освободили из религиозных реабилитационных центров

вчера 18:46 Хроника 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в новосибирской больнице

вчера 18:04 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже ездить на троллейбусах и трамваях

вчера 17:34 Экономика 0 Коммент.

Под Новосибирском охранник 300 метров нёс по льду рыбака, у которого произошёл инсульт

вчера 17:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирский общественник настаивает на отмене концерта Элджея

вчера 16:51 Общество 0 Коммент.

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