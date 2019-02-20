Филипп Киркоров записал stories на вокзале Новосибирск-Главный

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Филипп Киркоров записал stories на вокзале Новосибирск-ГлавныйРубрика: общество
20.02.2019 14:27
Фото со страницы Филиппа Киркорова в социальной сети Instagram
Король поп-музыки Филипп Киркоров во время гастролей по Сибири снимал «сторис» в каждом городе; на запись в Новосибирске попал рабочий со станции.
Певец Филипп Киркоров приехал из Томска в Новосибирск сегодня, 20 февраля. Первое, что он сделал в городе, – поздоровался с местными фанатами через «сторис» в социальной сети Instagram.
Артист приехал в Новосибирск в необычном для зимы образе: в кепке со стразами и солнцезащитных очках.
Также на видеозапись попал рабочий со станции. Певец уточнил у него, в каком городе он находится.
«Новосибирск, до встречи на премьере!» – приглашает Филипп Киркоров фанатов, когда узнаёт о своём нынешнем местоположении.
Исполнитель даст концерт сегодня вечером, 20 февраля, в ДКЖ.
Напомним, 19 февраля 2019 года новосибирский активист настаивал на отмене концерте Элджея.
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Лента новостей
Звёзды Востока: где сейчас белые медвежата из Новосибирского зоопарка
В новосибирской клинике имени Мешалкина проходят обыски по делу о хищениях
Исследователи определили самые мужские и женские профессии в Новосибирске
В Кузбассе 30 человек освободили из религиозных реабилитационных центров
Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области
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