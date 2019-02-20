Филипп Киркоров записал stories на вокзале Новосибирск-Главный

Фото со страницы Филиппа Киркорова в социальной сети Instagram

Король поп-музыки Филипп Киркоров во время гастролей по Сибири снимал «сторис» в каждом городе; на запись в Новосибирске попал рабочий со станции.

Певец Филипп Киркоров приехал из Томска в Новосибирск сегодня, 20 февраля. Первое, что он сделал в городе, – поздоровался с местными фанатами через «сторис» в социальной сети Instagram.

Артист приехал в Новосибирск в необычном для зимы образе: в кепке со стразами и солнцезащитных очках.

Также на видеозапись попал рабочий со станции. Певец уточнил у него, в каком городе он находится.

«Новосибирск, до встречи на премьере!» – приглашает Филипп Киркоров фанатов, когда узнаёт о своём нынешнем местоположении.

Исполнитель даст концерт сегодня вечером, 20 февраля, в ДКЖ.

Напомним, 19 февраля 2019 года новосибирский активист настаивал на отмене концерте Элджея.