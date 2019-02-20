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Рейс Новосибирск – Камрань задержали почти на сутки

Рубрика: общество

20.02.2019 09:41

Фото из группы AZUR air в социальной сети «ВКонтакте»

В Новосибирске отменили рейс во Вьетнам из-за проблем с техобслуживанием; люди смогут улететь только через сутки.

Самолёт из Новосибирска задержали на 17 часов. Об этом сообщили в call-центре авиакомпании AZUR air сегодня, 20 февраля.

Рейс Новосибирск – Камрань должен был отправиться из аэропорта Толмачёво вечером 19 февраля в 21:20 по новосибирскому времени. В авиакомпании сообщают, что теперь по техническим причинам пассажиры покинут аэропорт 20 февраля в 13:55.

На этот рейс зарегистрировались 214 человек, из них 24 ребёнка. Аэропорт предоставил гостиницу 103 пассажирам. 

«В 2017 году пытались с подругой улететь в Таиланд этой же авиакомпанией, тогда тоже ждали почти сутки», – рассказала Сиб.фм пассажирка рейса Новосибирск – Камрань.

Напомним, 6 февраля 2019 года новосибирский самолёт из-за тумана не смог совершить посадку в Якутске.

Теги: аэропорты самолёт

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Лента новостей

Предложить новость

В минтрансе Алтайского края опровергли информацию о запуске «Ласточек» между Новосибирском и Барнаулом

сегодня 10:59 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске впервые пройдёт большой танцевальный фестиваль в формате ярмарки

сегодня 09:06 Афиша 0 Коммент.

Исследователи определили самые мужские и женские профессии в Новосибирске

сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

В Новосибирской области выросли цены на новостройки

сегодня 07:02 Недвижимость 0 Коммент.

Герда родила двух белых медвежат в Новосибирском зоопарке

вчера 22:32 Общество 0 Коммент.

Новосибирск попал в топ-10 городов для шопинга

вчера 20:33 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Обвиняемый во взяточничестве экс-директор новосибирского планетария отверг обвинения в суде

вчера 19:29 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе 30 человек освободили из религиозных реабилитационных центров

вчера 18:46 Хроника 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в новосибирской больнице

вчера 18:04 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже ездить на троллейбусах и трамваях

вчера 17:34 Экономика 0 Коммент.

Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области

вчера 15:46 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске воссоздали истребитель времён войны

вчера 14:55 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:43 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:58 Недвижимость 0 Коммент.

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вчера 13:08 Хроника 0 Коммент.

В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

вчера 12:37 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть снова призвал новосибирцев жаловаться на работу городских служб

вчера 12:32 Общество 0 Коммент.

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