Рейс Новосибирск – Камрань задержали почти на сутки

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Рейс Новосибирск – Камрань задержали почти на суткиРубрика: общество
20.02.2019 09:41
Фото из группы AZUR air в социальной сети «ВКонтакте»
В Новосибирске отменили рейс во Вьетнам из-за проблем с техобслуживанием; люди смогут улететь только через сутки.
Самолёт из Новосибирска задержали на 17 часов. Об этом сообщили в call-центре авиакомпании AZUR air сегодня, 20 февраля.
Рейс Новосибирск – Камрань должен был отправиться из аэропорта Толмачёво вечером 19 февраля в 21:20 по новосибирскому времени. В авиакомпании сообщают, что теперь по техническим причинам пассажиры покинут аэропорт 20 февраля в 13:55.
На этот рейс зарегистрировались 214 человек, из них 24 ребёнка. Аэропорт предоставил гостиницу 103 пассажирам.
«В 2017 году пытались с подругой улететь в Таиланд этой же авиакомпанией, тогда тоже ждали почти сутки», – рассказала Сиб.фм пассажирка рейса Новосибирск – Камрань.
Напомним, 6 февраля 2019 года новосибирский самолёт из-за тумана не смог совершить посадку в Якутске.
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