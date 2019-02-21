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В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу

Рубрика: общество

21.02.2019 14:41

фото предоставлены пресс-службой ГК «Стрижи»

В микрорайоне Стрижи заканчивается реконструкция начальной школы; с 1 сентября там начнутся уроки.

С нового учебного года в микрорайоне Стрижи на Охотской улице, 84 снова начнёт работать школа № 51. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии сегодня, 20 февраля.

«Зданию уже 52 года и оно нуждалось в ремонте. К тому же там занимались 1300 детей, тогда как школа рассчитана на 575. Необходимо было возводить пристройки. С нового учебного года в школу будут помещаться 1100 человек», – рассказали в пресс-центре мэрии.

Пристройка будет состоять из двух корпусов площадью около семи тысяч квадратных метров. В одном будут располагаться начальные классы, а в другом – библиотека и актовый зал. 

«Для начальных классов уже почти всё готово. Проложена теплотрасса, проведены водопровод и электричество. Сейчас мы опережаем запланированный график», – пояснили в пресс-центре мэрии и добавили, что в школу на будущий год уже записано 140 первоклассников.

Также, в ходе осмотра строительной площадки, жителями частного сектора был поднят вопрос о транспортной инфраструктуре. В ближайших планах  у ГК «Стрижи» — строительство нового детского сада на 200 мест. Люди обеспокоены тем, что во время строительства проезд и проход от частного сектора, который находится рядом с участком будущего детского сада, будет затруднен.  

Мэрия обещала учесть все проблемы по существующей дороге и подумать о проезде от сектора к микрорайону. Как только появится готовое решение, мэр города, вместе с ГК «Стрижи» определит возможные варианты решения этой проблемы.

Напомним, 12 февраля 2019 года стало известно, что Новосибирску выделят 2,5 миллиарда рублей на строительство двух крупных спортивных объектов.

Теги: школа строительство образование

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