Лента новостейПредложить новость
Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры
В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену
В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки
В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу
В Новосибирске тепло отключили в более чем 200 домах и шести больницах
В Новосибирской области пройдёт выставка рисующего ногами художника
В Заельцовском парке Новосибирска реконструируют битву за Синявинские высоты
В Новосибирске пройдёт концерт знаменитого оперного певца Карена Мовсесяна
В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школуРубрика: общество
21.02.2019 14:41
фото предоставлены пресс-службой ГК «Стрижи»
В микрорайоне Стрижи заканчивается реконструкция начальной школы; с 1 сентября там начнутся уроки.
С нового учебного года в микрорайоне Стрижи на Охотской улице, 84 снова начнёт работать школа № 51. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии сегодня, 20 февраля.
«Зданию уже 52 года и оно нуждалось в ремонте. К тому же там занимались 1300 детей, тогда как школа рассчитана на 575. Необходимо было возводить пристройки. С нового учебного года в школу будут помещаться 1100 человек», – рассказали в пресс-центре мэрии.
Пристройка будет состоять из двух корпусов площадью около семи тысяч квадратных метров. В одном будут располагаться начальные классы, а в другом – библиотека и актовый зал.
«Для начальных классов уже почти всё готово. Проложена теплотрасса, проведены водопровод и электричество. Сейчас мы опережаем запланированный график», – пояснили в пресс-центре мэрии и добавили, что в школу на будущий год уже записано 140 первоклассников.
Также, в ходе осмотра строительной площадки, жителями частного сектора был поднят вопрос о транспортной инфраструктуре. В ближайших планах у ГК «Стрижи» — строительство нового детского сада на 200 мест. Люди обеспокоены тем, что во время строительства проезд и проход от частного сектора, который находится рядом с участком будущего детского сада, будет затруднен.
Мэрия обещала учесть все проблемы по существующей дороге и подумать о проезде от сектора к микрорайону. Как только появится готовое решение, мэр города, вместе с ГК «Стрижи» определит возможные варианты решения этой проблемы.
Напомним, 12 февраля 2019 года стало известно, что Новосибирску выделят 2,5 миллиарда рублей на строительство двух крупных спортивных объектов.
Комментарии
Лента новостей
Прогнувшиеся окна новосибирского лицея попали под контроль прокуратуры
В Новосибирской области директора школы оштрафовали на 3000 рублей за рухнувшую стену
В центре Новосибирска пожарные спасли семь человек из горящей высотки
В Новосибирском ЖК «Стрижи» после реконструкции откроют начальную школу
В Новосибирске тепло отключили в более чем 200 домах и шести больницах
В Новосибирской области пройдёт выставка рисующего ногами художника
В Заельцовском парке Новосибирска реконструируют битву за Синявинские высоты
В Новосибирске пройдёт концерт знаменитого оперного певца Карена Мовсесяна
Статьи по теме
Строй по смарту
Правила жизни строителей, которые выжили в кризис и стали силь...
Частный инвестор хочет застроить рекреационную зону многоэтажками
Жители Советского района выступили против строительства жилых выс...
Новости по теме
Популярное