В минтрансе Алтайского края опровергли информацию о запуске «Ласточек» между Новосибирском и Барнаулом

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Ласточка или «Siemens Desirо» – скоростной поезд, разработанный немецким концерном Siemens для РЖД; по расчётам инженеров, путь от Новосибирская до Барнаула на «Ласточке» займёт 2,5-3 часа.

Барнаульским журналистам рассказали, что скоростную электричку «Ласточка» между Новосибирском и Барнаулом запустят уже в 2019 году. Об этом им сообщил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Однако в министерстве транспорта Алтайского края эту информацию не подтвердили.

«Работы в том направлении ведутся, но до конца 2019 года "Ласточек" не запустят. Илья Зотов может сколь угодно делиться со СМИ своим собственным мнением, но до конца года этого [Ласточек] не будет. Мы работаем в этом направлении», – заявили в пресс-службе министерства.

Поезда «Ласточка» для РЖД производит немецкий концерн фирмы Siemens. Договор стоимостью 410 млн долларов компании подписали ещё в декабре 2009 года перед Олимпиадой в Сочи 2013 года, на которой эти поезда должны были обслуживать гостей и участников мероприятия.

Часть скоростных поездов после Олимпиады в Сочи обещали отдать Новосибирску.

В августе 2014 года прошёл пробный запуск «Ласточки» из Барнаула до Новосибирска. Запуск приурочили к столетию железнодорожного сообщения между городами. Состав из пяти вагонов, рассчитанный более чем на 400 пассажиров, проследовал до станции «Новосибирск-Главный».

Однако в 2015 году новосибирцам посоветовали ждать таких электричек не раньше 2020 года.

«Мы упорно пытаемся найти решение данного вопроса. В ближайшие годы нас нет пока в этих инвестициях. На 2020 год запланировано обсуждение по маршруту Новосибирск — Барнаул, потом в 2025 году: Новосибирск — Томск и Новосибирск — Новокузнецк», – сказал руководитель ЗСЖД Анатолий Регер.

Напомним, в начале февраля под Новосибирском движение электричек встало на четыре часа.