В Новосибирске дело малолетнего стрелка передано в суд

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В прошлом, 2018 году хулиган стрелял со своего балкона из пневматический винтовки и попал в голову другому ребёнку.

В Новосибирске в суд Калининского района поступили материалы уголовного дела в отношении подростка Максима П. Информация появилась сегодня, 20 февраля, на сайте суда.

Мальчика обвинили в хулиганстве по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершённое с применением оружия), а также по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершённое с применением оружия).

В августе 2018 года подросток, будучи дома, стрелял с балкона в детей из пневматический винтовки. Одному из них он попал в голову. По статье 115 хулигану грозит до двух лет лишения свободы условно, а по 213 статье – около пяти лет. Судебное заседание назначено на 4 марта.

Напомним, в октябре 2018 года подросток устроил поножовщину в новосибирской школе.