Роскачество составило рейтинг лучших фирм-производителей подарков к 23 февраля

3 балла
+1
65.86 74.68
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Красноярская епархия обратится к правоохранителям из-за бутылки алкоголя в форме часовни

сегодня 20:14 Общество 0 Коммент.

Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию: главные тезисы

сегодня 19:30 Политика 0 Коммент.

«Нет повести печальнее на свете»: новосибирцев растрогало фото влюблённых курьеров

сегодня 19:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске женщины получали пособия за выдуманных детей

сегодня 18:38 Общество 0 Коммент.

Врачи призывают жителей Новосибирской области пройти тест на онкологию

сегодня 18:01 Наука 0 Коммент.

Жительница Новосибирска поблагодарила пожарных за спасение парализованного деда

сегодня 16:57 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске дело малолетнего стрелка передано в суд

сегодня 15:59 Хроника 0 Коммент.

В новосибирском ОНФ обновили руководство

сегодня 13:41 Политика 0 Коммент.

В новосибирской клинике имени Мешалкина проходят обыски по делу о хищениях

сегодня 12:53 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирск вернётся минусовая температура

сегодня 12:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирских автомобилистов избавят от несправедливых штрафов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Прокурор из Искитима добился получения жилья для сироты

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

В минтрансе Алтайского края опровергли информацию о запуске «Ласточек» между Новосибирском и Барнаулом

сегодня 10:59 Экономика 0 Коммент.

Рейс Новосибирск – Камрань задержали почти на сутки

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске впервые пройдёт большой танцевальный фестиваль в формате ярмарки

сегодня 09:06 Афиша 0 Коммент.

Исследователи определили самые мужские и женские профессии в Новосибирске

сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

В Новосибирской области выросли цены на новостройки

сегодня 07:02 Недвижимость 0 Коммент.

Герда родила двух белых медвежат в Новосибирском зоопарке

вчера 22:32 Общество 0 Коммент.

Новосибирск попал в топ-10 городов для шопинга

вчера 20:33 Экономика 0 Коммент.

Роскачество составило рейтинг лучших фирм-производителей подарков к 23 февраля

Рубрика: общество

20.02.2019 17:51

Фото с сайта shutterstock.com

Были выявлены самые качественные рубашки, носки, нижнее бельё и гаджеты.

Роскачество рассказало, как выбрать не только красивые, но и качественные подарки для мужчин к Дню защитника Отечества. 

Эксперты проверили на качество самые популярные подарки.

Для тех, кто выбирает носки, исследователи Роскачества посоветовали обращать внимание в первую очередь на состав ткани – они рекомендуют остановиться на хлопке. Самыми качественными носками эксперты признали изделия брендов «Смоленские», Brioni и TOTALL.

При выборе нижнего белья исследователи советуют обращать внимание на качество пошива, строчка должна быть равномерной, а швы – хорошо прошиты. Самым качественным товаром средней ценовой категории было признано бельё марок O’STIN, FiNN FLARE, «КупиНаДень», Oodji, H&M, PULL&BEAR, Mark Formelle. Среди дорогих марок исследователи выделили DIM, Authentic, Pierre Cardin, Comazo, Pelican, Cascatto, Burlesco, TORRO, Zet Day, «ТВОЁ», Lowry, MANGO, Topman, UNIQLO, GAP, ZARA.

При выборе рубашки аналитики Роскачества советуют обращать особое внимание на качество изделия. Сюда входят и швы, и плотность ткани. Лидерами рынка, по версии экспертов Роскачества, среди мужских рубашек стали Authentic, Galta, O’STIN, Greg, H&M, Oodji, Incity. 

Также Роскачество составило рейтинг беспроводных наушников. В топ-3 вошли модели Sony WH-1000XM2 (первое место); Sony WH-H900N h.ear on 2 Wireless NC (второе место); Sony MDR-100ABN (третье место)

Смартфоны тоже оказались в списке подарков. Здесь аналитики опирались на рейтинг средств связи за 2018 год. Лидерами стали Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max и iPhone XS. 

Напомним, 15 февраля 2019 года эксперты назвали марку небезопасной зубной пасты.

 

Теги: праздники подарки рейтинг

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Красноярская епархия обратится к правоохранителям из-за бутылки алкоголя в форме часовни

сегодня 20:14 Общество 0 Коммент.

Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию: главные тезисы

сегодня 19:30 Политика 0 Коммент.

«Нет повести печальнее на свете»: новосибирцев растрогало фото влюблённых курьеров

сегодня 19:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске женщины получали пособия за выдуманных детей

сегодня 18:38 Общество 0 Коммент.

Врачи призывают жителей Новосибирской области пройти тест на онкологию

сегодня 18:01 Наука 0 Коммент.

Жительница Новосибирска поблагодарила пожарных за спасение парализованного деда

сегодня 16:57 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске дело малолетнего стрелка передано в суд

сегодня 15:59 Хроника 0 Коммент.

В новосибирском ОНФ обновили руководство

сегодня 13:41 Политика 0 Коммент.

В новосибирской клинике имени Мешалкина проходят обыски по делу о хищениях

сегодня 12:53 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирск вернётся минусовая температура

сегодня 12:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирских автомобилистов избавят от несправедливых штрафов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Прокурор из Искитима добился получения жилья для сироты

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

В минтрансе Алтайского края опровергли информацию о запуске «Ласточек» между Новосибирском и Барнаулом

сегодня 10:59 Экономика 0 Коммент.

Рейс Новосибирск – Камрань задержали почти на сутки

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске впервые пройдёт большой танцевальный фестиваль в формате ярмарки

сегодня 09:06 Афиша 0 Коммент.

Исследователи определили самые мужские и женские профессии в Новосибирске

сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

В Новосибирской области выросли цены на новостройки

сегодня 07:02 Недвижимость 0 Коммент.

Герда родила двух белых медвежат в Новосибирском зоопарке

вчера 22:32 Общество 0 Коммент.

Новосибирск попал в топ-10 городов для шопинга

вчера 20:33 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
сегодня 11:02

Миссия выполнима

На выбор подарков к 23 февраля можно потратить всего 60 мин...

Читать далее
Image
06.01.2019

Вам повторить?

Самые главные события уходящего года от А до Я

Читать далее
Image
02.01.2019

Не сидеть дома в праздники

Долгие новогодние каникулы и несколько вар...

Читать далее
Image
25.12.2018

Вечеринка в стиле диджитал

Какие гаджеты пригодятся вам в новогоднюю ночь

Читать далее
Image
20.12.2018

Не тратьте ваши денежки

Новогодние подарки, которые могут испортить нас...

Читать далее
Image
20.12.2018

Мечты исполняются

Торговая сеть дарит своим покупателям подарки к Новому го...

Читать далее

Новости по теме

IT-эксперты назвали лучшие смартфоны этого года вчера 12:26 Любовь, СИЗО и оттепель — Итоги недели Сиб.фм 17.02.2019 Эксперты назвали марку небезопасной для здоровья отбеливающей зубной пасты 15.02.2019

Популярное

Image

«Росконтроль» назвал самые лучшие марки детских подгузников

Image

Эксперты назвали марку небезопасной для здоровья отбеливающей зуб...

Image

В Новосибирске хоккеист умер во время матча

Image

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в...

Image

Назван самый бедный регион России, и он находится в Сибири

Image

На Новосибирск надвигается сильная метель

Image

В Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки

Image

В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квар...

Image

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

Image

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

Image

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

Image

В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках

Image

Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе