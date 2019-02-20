Роскачество составило рейтинг лучших фирм-производителей подарков к 23 февраля

Фото с сайта shutterstock.com

Были выявлены самые качественные рубашки, носки, нижнее бельё и гаджеты.

Роскачество рассказало, как выбрать не только красивые, но и качественные подарки для мужчин к Дню защитника Отечества.

Эксперты проверили на качество самые популярные подарки.

Для тех, кто выбирает носки, исследователи Роскачества посоветовали обращать внимание в первую очередь на состав ткани – они рекомендуют остановиться на хлопке. Самыми качественными носками эксперты признали изделия брендов «Смоленские», Brioni и TOTALL.

При выборе нижнего белья исследователи советуют обращать внимание на качество пошива, строчка должна быть равномерной, а швы – хорошо прошиты. Самым качественным товаром средней ценовой категории было признано бельё марок O’STIN, FiNN FLARE, «КупиНаДень», Oodji, H&M, PULL&BEAR, Mark Formelle. Среди дорогих марок исследователи выделили DIM, Authentic, Pierre Cardin, Comazo, Pelican, Cascatto, Burlesco, TORRO, Zet Day, «ТВОЁ», Lowry, MANGO, Topman, UNIQLO, GAP, ZARA.

При выборе рубашки аналитики Роскачества советуют обращать особое внимание на качество изделия. Сюда входят и швы, и плотность ткани. Лидерами рынка, по версии экспертов Роскачества, среди мужских рубашек стали Authentic, Galta, O’STIN, Greg, H&M, Oodji, Incity.

Также Роскачество составило рейтинг беспроводных наушников. В топ-3 вошли модели Sony WH-1000XM2 (первое место); Sony WH-H900N h.ear on 2 Wireless NC (второе место); Sony MDR-100ABN (третье место)

Смартфоны тоже оказались в списке подарков. Здесь аналитики опирались на рейтинг средств связи за 2018 год. Лидерами стали Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max и iPhone XS.

Напомним, 15 февраля 2019 года эксперты назвали марку небезопасной зубной пасты.