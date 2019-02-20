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Прокурор из Искитима добился получения жилья для сироты

Рубрика: общество

20.02.2019 11:29

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Девушка не могла добиться законного жилья от администрации и обратилась за помощью в прокуратуру.

Искитимский межрайонный прокурор Новосибирской области через суд добился получения квартиры для 24-летней сироты. Сегодня, 20 февраля, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Девушка ещё в марте 2015 года была включена в список детей-сирот, которым по закону полагается жильё от администрации района, но квартиру ей не дали. Девушка обратилась в прокуратуру за помощью – проверка показала, что девушка числится в списках на получение жилья.

Межрайонный прокурор обратился в суд с иском к администрации Искитимского района для защиты её прав. Судебное разбирательство помогло добиться получения благоустроенного жилья для сироты в городе Искитим по договору найма. 

Напомним, в Новосибирской области указом президента назначен новый прокурор.

 

Теги: сиротство прокуратура квартира

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