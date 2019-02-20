Колыванский суд обязал выплатить три миллиона матери погибших в яме детей

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Суд обязал виновников выплатить денежную компенсацию пострадавшей, но ответчик ещё может обжаловать решение.

Матери, у которой погибли два ребёнка по вине коммунальщиков, удалось отсудить у виновников денежную компенсацию. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщили в Колыванском районном суде Новосибирской области.

Суд огласил резолюцию по иску Людмилы Кузьминой к МУП «Коммунальное хозяйство». По информации суда, организацию обязали выплатить женщине 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение суда пока что не вступило в законную силу, так что организация ещё может обжаловать его в апелляционном порядке.

В прошлом году Людмила Кузьмина похоронила двоих детей. Они утонули в ремонтной яме, которую вырыл местный МУП. Дети не смогли из неё выбраться. После инцидента в отставку ушли глава рабочего посёлка Алексей Дорофеев и глава района Виктор Аверин.

Напомним, жители Колывани потребовали отставки главы района после смерти маленьких братьев.