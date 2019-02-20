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Красноярская епархия обратится к правоохранителям из-за бутылки алкоголя в форме часовни

Рубрика: общество

20.02.2019 20:14

фото из соцсетей

В красноярских магазинах начали продавать водку в бутылках в виде православной часовни; в епархии такой дизайнерский ход назвали « дурновкусием».

В соцсетях начали распространять фото, как в местных магазинах продают водку в бутылках, напоминающих часовню Параскевы Пятницы. Это здание является одним из главных исторических символов Красноярска. После публикации этих фото, в местной епархии РПЦ заявили о намерении обратиться в правоохранительные органы.

«К нам обратились верующие люди, мы не можем игнорировать их мнение. Сейчас готовим обращение в правоохранительные органы, юристы нам подскажут куда именно, чтобы получить правовую оценку данному факту», — заявил «ТАСС» официальный представитель епархии Андрей Скворцов.

Он также отметил, что использовать для бутылки алкоголя форму православной святыни — это «дурновкусие».

Напомним, в апреле 2018 года московского священника отправили под надзор за «Мурку» в храме.

 

Теги: православие скандалы алкоголь РПЦ

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Предложить новость

ХК «Сибирь» проиграл «Автомобилисту» и потерял шансы на выход в плей-офф

сегодня 22:09 Общество 0 Коммент.

Щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под Новосибирском

сегодня 20:43 Общество 0 Коммент.

Красноярская епархия обратится к правоохранителям из-за бутылки алкоголя в форме часовни

сегодня 20:14 Общество 0 Коммент.

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«Нет повести печальнее на свете»: новосибирцев растрогало фото влюблённых курьеров

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В Новосибирске женщины получали пособия за выдуманных детей

сегодня 18:38 Общество 0 Коммент.

Врачи призывают жителей Новосибирской области пройти тест на онкологию

сегодня 18:01 Наука 0 Коммент.

Жительница Новосибирска поблагодарила пожарных за спасение парализованного деда

сегодня 16:57 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске дело малолетнего стрелка передано в суд

сегодня 15:59 Хроника 0 Коммент.

В новосибирском ОНФ обновили руководство

сегодня 13:41 Политика 0 Коммент.

В новосибирской клинике имени Мешалкина проходят обыски по делу о хищениях

сегодня 12:53 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирск вернётся минусовая температура

сегодня 12:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирских автомобилистов избавят от несправедливых штрафов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Прокурор из Искитима добился получения жилья для сироты

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

В минтрансе Алтайского края опровергли информацию о запуске «Ласточек» между Новосибирском и Барнаулом

сегодня 10:59 Экономика 0 Коммент.

Рейс Новосибирск – Камрань задержали почти на сутки

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске впервые пройдёт большой танцевальный фестиваль в формате ярмарки

сегодня 09:06 Афиша 0 Коммент.

Исследователи определили самые мужские и женские профессии в Новосибирске

сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

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