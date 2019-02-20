Красноярская епархия обратится к правоохранителям из-за бутылки алкоголя в форме часовни

фото из соцсетей

В красноярских магазинах начали продавать водку в бутылках в виде православной часовни; в епархии такой дизайнерский ход назвали « дурновкусием».

В соцсетях начали распространять фото, как в местных магазинах продают водку в бутылках, напоминающих часовню Параскевы Пятницы. Это здание является одним из главных исторических символов Красноярска. После публикации этих фото, в местной епархии РПЦ заявили о намерении обратиться в правоохранительные органы.

«К нам обратились верующие люди, мы не можем игнорировать их мнение. Сейчас готовим обращение в правоохранительные органы, юристы нам подскажут куда именно, чтобы получить правовую оценку данному факту», — заявил «ТАСС» официальный представитель епархии Андрей Скворцов.

Он также отметил, что использовать для бутылки алкоголя форму православной святыни — это «дурновкусие».

Напомним, в апреле 2018 года московского священника отправили под надзор за «Мурку» в храме.