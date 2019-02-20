Красноярская епархия обратится к правоохранителям из-за бутылки алкоголя в форме часовни

Лента новостейПредложить новость
ХК «Сибирь» проиграл «Автомобилисту» и потерял шансы на выход в плей-офф
Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию: главные тезисы
«Нет повести печальнее на свете»: новосибирцев растрогало фото влюблённых курьеров
Врачи призывают жителей Новосибирской области пройти тест на онкологию
Жительница Новосибирска поблагодарила пожарных за спасение парализованного деда
В новосибирской клинике имени Мешалкина проходят обыски по делу о хищениях
Исследователи определили самые мужские и женские профессии в Новосибирске
Красноярская епархия обратится к правоохранителям из-за бутылки алкоголя в форме часовниРубрика: общество
20.02.2019 20:14
фото из соцсетей
В красноярских магазинах начали продавать водку в бутылках в виде православной часовни; в епархии такой дизайнерский ход назвали « дурновкусием».
В соцсетях начали распространять фото, как в местных магазинах продают водку в бутылках, напоминающих часовню Параскевы Пятницы. Это здание является одним из главных исторических символов Красноярска. После публикации этих фото, в местной епархии РПЦ заявили о намерении обратиться в правоохранительные органы.
«К нам обратились верующие люди, мы не можем игнорировать их мнение. Сейчас готовим обращение в правоохранительные органы, юристы нам подскажут куда именно, чтобы получить правовую оценку данному факту», — заявил «ТАСС» официальный представитель епархии Андрей Скворцов.
Он также отметил, что использовать для бутылки алкоголя форму православной святыни — это «дурновкусие».
Напомним, в апреле 2018 года московского священника отправили под надзор за «Мурку» в храме.
Комментарии
Лента новостей
ХК «Сибирь» проиграл «Автомобилисту» и потерял шансы на выход в плей-офф
Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию: главные тезисы
«Нет повести печальнее на свете»: новосибирцев растрогало фото влюблённых курьеров
Врачи призывают жителей Новосибирской области пройти тест на онкологию
Жительница Новосибирска поблагодарила пожарных за спасение парализованного деда
В новосибирской клинике имени Мешалкина проходят обыски по делу о хищениях
Исследователи определили самые мужские и женские профессии в Новосибирске
Статьи по теме
Названы результаты проверки Генпрокуратуры в Новосибирске
Больше всего раз в документе упоминается торговы...
Новости по теме
Популярное