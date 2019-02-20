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«Нет повести печальнее на свете»: новосибирцев растрогало фото влюблённых курьеров

Рубрика: общество

20.02.2019 19:24

фото из группы "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

Молодая пара сотрудников двух конкурирующих служб доставки еды в Новосибирске вдохновила и умилила пользователей соцсетей.

В соцсетях опубликовали фото, как на площади Ленина обнимается молодая пара. Казалось бы, ничего особенного, если бы не работа этих ребят. Девушка стоит в костюме курьера Яндекс.Еды, а юноша — курьер Delivery club. Пользователи соцсетей уже успели прозвать пару современными Ромео и Джульеттой.

«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Delivery club и Яндекс.еде», — шутят новосибирцы.

Оказалось, что эта пара знакома многим горожанам. Некоторые поделились и другими фотографиями влюблённых, которые стараются всё время держаться вместе. Также комментаторы посчитали, что про их отношениях стоит снять сериал. В любом случае, остаётся лишь надеяться, что история этих влюблённых закончится не как у Шекспира.

Напомним, в январе служба по доставке еды посчитала, на сколько бургеров зарабатывает средний житель Новосибирска.

Теги: юмор любовь еда социальные сети

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Лента новостей

Предложить новость

Красноярская епархия обратится к правоохранителям из-за бутылки алкоголя в форме часовни

сегодня 20:14 Общество 0 Коммент.

Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию: главные тезисы

сегодня 19:30 Политика 0 Коммент.

«Нет повести печальнее на свете»: новосибирцев растрогало фото влюблённых курьеров

сегодня 19:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске женщины получали пособия за выдуманных детей

сегодня 18:38 Общество 0 Коммент.

Врачи призывают жителей Новосибирской области пройти тест на онкологию

сегодня 18:01 Наука 0 Коммент.

Жительница Новосибирска поблагодарила пожарных за спасение парализованного деда

сегодня 16:57 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске дело малолетнего стрелка передано в суд

сегодня 15:59 Хроника 0 Коммент.

В новосибирском ОНФ обновили руководство

сегодня 13:41 Политика 0 Коммент.

В новосибирской клинике имени Мешалкина проходят обыски по делу о хищениях

сегодня 12:53 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирск вернётся минусовая температура

сегодня 12:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирских автомобилистов избавят от несправедливых штрафов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Прокурор из Искитима добился получения жилья для сироты

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

В минтрансе Алтайского края опровергли информацию о запуске «Ласточек» между Новосибирском и Барнаулом

сегодня 10:59 Экономика 0 Коммент.

Рейс Новосибирск – Камрань задержали почти на сутки

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске впервые пройдёт большой танцевальный фестиваль в формате ярмарки

сегодня 09:06 Афиша 0 Коммент.

Исследователи определили самые мужские и женские профессии в Новосибирске

сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

В Новосибирской области выросли цены на новостройки

сегодня 07:02 Недвижимость 0 Коммент.

Герда родила двух белых медвежат в Новосибирском зоопарке

вчера 22:32 Общество 0 Коммент.

Новосибирск попал в топ-10 городов для шопинга

вчера 20:33 Экономика 0 Коммент.

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