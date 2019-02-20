«Нет повести печальнее на свете»: новосибирцев растрогало фото влюблённых курьеров

фото из группы "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

Молодая пара сотрудников двух конкурирующих служб доставки еды в Новосибирске вдохновила и умилила пользователей соцсетей.

В соцсетях опубликовали фото, как на площади Ленина обнимается молодая пара. Казалось бы, ничего особенного, если бы не работа этих ребят. Девушка стоит в костюме курьера Яндекс.Еды, а юноша — курьер Delivery club. Пользователи соцсетей уже успели прозвать пару современными Ромео и Джульеттой.

«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Delivery club и Яндекс.еде», — шутят новосибирцы.

Оказалось, что эта пара знакома многим горожанам. Некоторые поделились и другими фотографиями влюблённых, которые стараются всё время держаться вместе. Также комментаторы посчитали, что про их отношениях стоит снять сериал. В любом случае, остаётся лишь надеяться, что история этих влюблённых закончится не как у Шекспира.

Напомним, в январе служба по доставке еды посчитала, на сколько бургеров зарабатывает средний житель Новосибирска.