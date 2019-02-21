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Новосибирские школьники впервые посетят «Уроки цифры»

Рубрика: общество

21.02.2019 09:01

фото с сайта pixabay.com

В рамках акции школьники посетят уроки на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение».

Всероссийская образовательная акция « Урок цифры» пройдёт с 25 февраля по 1 марта. Она представляет собой серию уроков по информатике, включая практические занятия программированием. Школьники в игровой форме смогут узнать основы программирования и цифровые технологии.

Для детей с 1 по 7 классы подготовлены видеолекции и тренажёр, на котором школьники должны учить робота труду в зоопарке. Для второго ребятам нужно будет очищать данные, разметить их, выбрать эффективный алгоритм для проверки, провести «фичеринжиниринг» и сделать многое другое.

Тренажёр для учеников старших классов – это графический симулятор, на котором видны основные этапы работы с моделью машинного обучения.

«Новосибирская область является одним из лидеров по развитию информационных технологий в нашей стране, наши IT-специалисты востребованы в крупнейших российских и мировых компаниях. Очевидно, что цифровизация проникла во все сферы жизни, она определяет наше настоящее и наше будущее. Поэтому проведение таких мероприятий актуально для подрастающего поколения», – прокомментировал руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Напомним, в феврале немецкие журналисты выдвинули прогноз о превращение России в IT-державу.

Теги: IT образование

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске пройдёт концерт знаменитого оперного певца Карена Мовсесяна

сегодня 09:22 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские школьники впервые посетят «Уроки цифры»

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Толмачёво назвали одним из самых романтичных аэропортов в мире

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали чаще предпочитать кроссоверы малым автомобилям

сегодня 07:04 Авто 0 Коммент.

ХК «Сибирь» проиграл «Автомобилисту» и потерял шансы на выход в плей-офф

вчера 22:09 Общество 0 Коммент.

Щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под Новосибирском

вчера 20:43 Общество 0 Коммент.

Красноярская епархия обратится к правоохранителям из-за бутылки алкоголя в форме часовни

вчера 20:14 Общество 0 Коммент.

Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию: главные тезисы

вчера 19:30 Политика 0 Коммент.

«Нет повести печальнее на свете»: новосибирцев растрогало фото влюблённых курьеров

вчера 19:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске женщины получали пособия за выдуманных детей

вчера 18:38 Общество 0 Коммент.

Врачи призывают жителей Новосибирской области пройти тест на онкологию

вчера 18:01 Наука 0 Коммент.

Жительница Новосибирска поблагодарила пожарных за спасение парализованного деда

вчера 16:57 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске дело малолетнего стрелка передано в суд

вчера 15:59 Хроника 0 Коммент.

В новосибирском ОНФ обновили руководство

вчера 13:41 Политика 0 Коммент.

В новосибирской клинике имени Мешалкина проходят обыски по делу о хищениях

вчера 12:53 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирск вернётся минусовая температура

вчера 12:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирских автомобилистов избавят от несправедливых штрафов

вчера 11:49 Общество 0 Коммент.

Прокурор из Искитима добился получения жилья для сироты

вчера 11:29 Общество 0 Коммент.

В минтрансе Алтайского края опровергли информацию о запуске «Ласточек» между Новосибирском и Барнаулом

вчера 10:59 Экономика 0 Коммент.

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