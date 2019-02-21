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Новосибирские школьники впервые посетят «Уроки цифры»Рубрика: общество
21.02.2019 09:01
фото с сайта pixabay.com
В рамках акции школьники посетят уроки на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение».
Всероссийская образовательная акция « Урок цифры» пройдёт с 25 февраля по 1 марта. Она представляет собой серию уроков по информатике, включая практические занятия программированием. Школьники в игровой форме смогут узнать основы программирования и цифровые технологии.
Для детей с 1 по 7 классы подготовлены видеолекции и тренажёр, на котором школьники должны учить робота труду в зоопарке. Для второго ребятам нужно будет очищать данные, разметить их, выбрать эффективный алгоритм для проверки, провести «фичеринжиниринг» и сделать многое другое.
Тренажёр для учеников старших классов – это графический симулятор, на котором видны основные этапы работы с моделью машинного обучения.
«Новосибирская область является одним из лидеров по развитию информационных технологий в нашей стране, наши IT-специалисты востребованы в крупнейших российских и мировых компаниях. Очевидно, что цифровизация проникла во все сферы жизни, она определяет наше настоящее и наше будущее. Поэтому проведение таких мероприятий актуально для подрастающего поколения», – прокомментировал руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов.
Напомним, в феврале немецкие журналисты выдвинули прогноз о превращение России в IT-державу.
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