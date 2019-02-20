В новосибирской клинике имени Мешалкина проходят обыски по делу о хищениях

фото с сайта ok.ru/meshalkinclinic

Одного из руководителей клиники подозревают в причастности к краже более миллиарда рублей бюджетных средств.

Сегодня утром, 20 февраля, стало известно о проведении обысков в НИИ патологии кровообращения имени Мешалкина. Новосибирские издания сообщают о задержании замдиректора медицинского учреждения. По информации издания «Комсомольская правда-Новосибирск», его подозревают в краже денег из бюджета. Фамилию и имя сотрудника пока не озвучивают.

В пресс-центре клиники корреспонденту Сиб.фм отказались комментировать ситуацию. Правоохранительные органы сообщения также не подтверждают, но и не опровергают. По данным источника, близкого к ситуации, на месте работают сотрудники УФСБ России по Новосибирской области.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в 2018 году антимонопольная служба завершила рассмотрение дела в отношении клиники и двух коммерческих организаций, которые поставляли различную продукцию для медучреждения. Сотрудники регионального УФАС обвинили научный центр и компании в сговоре при проведении аукционов. Общая сумма подозрительных контрактов составила более 500 миллионов рублей. При этом антимонопольщики сообщали о возможной причастности к злоупотреблениям представителей самой клиники, которые, по информации УФАС, координировали всю сомнительную схему. Позднее по данным фактам было возбуждено уголовное дело.

Также в 2018 году Новосибирское УФАС раскрыло ещё один картельный сговор. Ситуация была связана с поставками оборудования и медикаментов в клинику. Медучреждению приходилось закупать оборудование по более высокой цене. В этом деле клиника была пострадавшей стороной.

Клиника Мешалкина – это крупнейший многопрофильный высокотехнологичный медицинский и образовательный центр страны. В Центре оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургическими, онкологическими заболеваниями или сочетанной патологией. Ежегодно в клинике выполняют более 13 тысяч операций.

Напомним, новосибирская прокуратура проверит детскую поликлинику с антисанитарными условиями.