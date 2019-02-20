Новосибирских автомобилистов избавят от несправедливых штрафов

Лента новостейПредложить новость
Звёзды Востока: где сейчас белые медвежата из Новосибирского зоопарка
В новосибирской клинике имени Мешалкина проходят обыски по делу о хищениях
Исследователи определили самые мужские и женские профессии в Новосибирске
В Кузбассе 30 человек освободили из религиозных реабилитационных центров
Новосибирских автомобилистов избавят от несправедливых штрафовРубрика: общество
20.02.2019 11:49
фото льва золотухина
В Новосибирске проведут мониторинг средств фото- и видеофиксации дорожных нарушений, чтобы камеры работали на безопасность движения.
В Новосибирске проанализируют расположение и работу передвижных камер фиксации нарушений ПДД. Инициатором выступила «Единая Россия». В партии отмечают, что технические средства часто применяются без учёта дорожной обстановки – камеры устанавливаются на тех участках дороги, где возникают нарушения, не приводящие к авариям. Итоги мониторинга, по задумке авторов, должны обезопасить автомобилистов от несправедливых штрафов.
«В соцсетях мы видим большое количество жалоб, когда автомобилист получил штраф за нарушение, которое, по его мнению, он не совершал. Несомненно, ошибки возможны из-за сбоев камер или их неправильной настройки. Однако виноватыми остаются водители, которые оплачивают несправедливые штрафы», – прокомментировал координатор партийного проекта «Безопасные дороги», зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.
Для того, чтобы определить количество обращений на неверную фиксацию, Совет проекта направит запрос в территориальные органы ГИБДД и проведёт опрос среди новосибирских автомобилистов.
На начало 2019 года в России насчитывается 11,5 тысячи стационарных, 3800 передвижных и 703 мобильных камеры видеофиксации – всего около 16 тысяч камер.
«Благодаря средствам фиксации должна обеспечиваться безопасность дорожного движения, но сегодня, судя по многочисленным обращениям граждан в адрес партпроекта, их расположение на дорогах зачастую обусловлено поступлениями в бюджет», – подчеркнул Владимир Афонский
Как ранее сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области, по итогам 2018 года с помощью фотофиксации было вынесено более 1,35 миллиона постановлений – это три четверти от общего количества нарушений. Сумма взысканных штрафов составила около 1 миллиарда рублей.
Всего на территории региона работают около 140 автоматических камер. В конце 2018 года в областном министерстве транспорта заявили о планах удвоить их количество.
Напомним, ранее стало известно, что на ремонт новосибирских дорог потратят более 5 миллиардов рублей.
Комментарии
Лента новостей
Звёзды Востока: где сейчас белые медвежата из Новосибирского зоопарка
В новосибирской клинике имени Мешалкина проходят обыски по делу о хищениях
Исследователи определили самые мужские и женские профессии в Новосибирске
В Кузбассе 30 человек освободили из религиозных реабилитационных центров
Статьи по теме
Стоять будем
Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...
Выборы-2018: онлайн-трансляция главного события этой осени на Сиб.фм
20:00. Голосование на выборах Губернатора НСО завершено. Участки закры...
Дорогие дороги
На новосибирские магистрали по федеральному проекту потратят по...
Новости по теме
Популярное