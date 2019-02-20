Новосибирских автомобилистов избавят от несправедливых штрафов

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В Новосибирске проведут мониторинг средств фото- и видеофиксации дорожных нарушений, чтобы камеры работали на безопасность движения.

В Новосибирске проанализируют расположение и работу передвижных камер фиксации нарушений ПДД. Инициатором выступила «Единая Россия». В партии отмечают, что технические средства часто применяются без учёта дорожной обстановки – камеры устанавливаются на тех участках дороги, где возникают нарушения, не приводящие к авариям. Итоги мониторинга, по задумке авторов, должны обезопасить автомобилистов от несправедливых штрафов.

«В соцсетях мы видим большое количество жалоб, когда автомобилист получил штраф за нарушение, которое, по его мнению, он не совершал. Несомненно, ошибки возможны из-за сбоев камер или их неправильной настройки. Однако виноватыми остаются водители, которые оплачивают несправедливые штрафы», – прокомментировал координатор партийного проекта «Безопасные дороги», зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

Для того, чтобы определить количество обращений на неверную фиксацию, Совет проекта направит запрос в территориальные органы ГИБДД и проведёт опрос среди новосибирских автомобилистов.

На начало 2019 года в России насчитывается 11,5 тысячи стационарных, 3800 передвижных и 703 мобильных камеры видеофиксации – всего около 16 тысяч камер.

«Благодаря средствам фиксации должна обеспечиваться безопасность дорожного движения, но сегодня, судя по многочисленным обращениям граждан в адрес партпроекта, их расположение на дорогах зачастую обусловлено поступлениями в бюджет», – подчеркнул Владимир Афонский

Как ранее сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области, по итогам 2018 года с помощью фотофиксации было вынесено более 1,35 миллиона постановлений – это три четверти от общего количества нарушений. Сумма взысканных штрафов составила около 1 миллиарда рублей.



Всего на территории региона работают около 140 автоматических камер. В конце 2018 года в областном министерстве транспорта заявили о планах удвоить их количество.

Напомним, ранее стало известно, что на ремонт новосибирских дорог потратят более 5 миллиардов рублей.