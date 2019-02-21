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Новосибирцы стали чаще предпочитать кроссоверы малым автомобилям

Рубрика: Авто

21.02.2019 07:04

фото с сайта pixabay.com

Аналитики изучили рынок продаж автомобилей не старше трёх лет в Новосибирске.

Эксперты «Авито Авто» выяснили, что за последнее время среди машин младше трёх лет выросла популярность малых авто, но упал интерес к кроссоверам. За год сегменты этих машин подорожали на 1,3 % и 36,7 % соответственно.

В 2018 году самой продаваемой в Новосибирске машиной стала KIA Rio. А вот самой доступной оказалась LADA «Нива», её средняя цена составила 363 077 рублей. Дороже всех новосибирцам обошлась Mazda CX-5 – 1 886 429 рублей. В целом, эксперты отметили подорожание всех моделей.

По стране стоимость автомобиля возраста до трёх лет выросла на 7 %: с 754 тысяч рублей до 808 тысяч рублей. Самой продаваемой по России стала LADA Granta за 350 тысяч рублей.

«Доступнее всего авто до трёх лет продавались в Тольятти – в среднем за 699 921 рубль. Дороже всего – в Москве, за 1 197 560 рублей. Цены снизились только в Барнауле (-30,7 %), Иркутске (-28,1 %) и Красноярске (-6,2 %). В Тюмени они остались на уровне 2017 года. Наибольшим подорожанием отметился Новосибирск (+23,4 %)», – сообщили аналитики.

Напомним, в феврале стало известно, что Новосибирск занял третье место по росту спроса на отогрев авто.

Теги: автомобили аналитика рынка продажа

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