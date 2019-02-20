Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию: главные тезисы

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Президент России сегодня обратился с посланием к Федеральному Собранию. Сиб.фм рассказывает о самых важных моментах.

СЕМЬЯ

Президент предложил с 1 января 2020 года в России поднять планку социальных выплат на первого и второго ребёнка до двух прожиточных минимумов. Такая мера позволит в полтора раза увеличить количество семей, которые смогут получить выплаты. Увеличат выплаты для семей с детьми-инвалидами, их повысят до 10 тысяч рублей. Снижать налоговую нагрузку будут по системе «больше детей – меньше налогов».

При рождении третьего ребёнка государство должно погасить из федерального бюджета 450 тысяч рублей за ипотеку. Это правило должно вступить в силу «задним числом» с 1 января 2019 года.

До конца 2021 года должны решить проблему с яслями – создать новые места, в частности, 90 тысяч мест за 2019 год. Всего в течение трёх лет на эти цели направят 140 миллионов рублей. Президент также отметил, что запись в ясли и детсады должна проходить «без лишних бумажек», в автоматическом режиме.

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕДНОСТИ

Владимир Путин отметил, что количество людей, находящихся за чертой бедности снизилось с 40 млн до 19 млн. Однако такой показатель всё равно считается слишком большим. Государство должно помочь гражданам выйти из сложной жизненной ситуации. Оптимальная возможность – заключение социального контракта. Согласно ему государство предоставляет помощь в трудоустройстве, помогает пройти курсы повышения квалификации, предоставляет материальную помощь. При заключении социального контракта гражданин должен выполнить определённые обязательства, обозначенные в контракте.

Людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, будут предоставлять помощь в выплате кредитов. Введут дополнительные гарантии – ипотечные каникулы для тех, кто лишился дохода. Также президент просил навести порядок на рынке микрокредитования, чтобы прекратить вымогательство и мошенничество в этой сфере.

ПЕНСИИ

Президент обратил внимание на то, что индексация должна проходить сверх прожиточного минимума – государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а потом проводить индексацию. Выплаты с начала текущего года пересчитают и доплатят необходимые средства.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

За 2019 и 2020 годы запланировано построить 1500 врачебных пунктов, два детских реабилитационных центра мирового уровня. Президент просил обратить внимание на развитие проекта «бережливая поликлиника». Также необходимо наладить электронное взаимодействие между врачами, пациентами и аптеками.

В России снимут возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор» – теперь в ней смогут участвовать специалисты старше 50 лет.

На решение проблем с онкологическими заболеваниями в ближайшие шесть лет будет направлено не менее 1 триллиона рублей.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Приоритетом внешней политики станет укрепление евразийского партнёрства. Ключевые задачи – выстраивание взаимоотношений с Китаем, Индией и Японией.

Владимир Путин отметил, что надеется, что со стороны ЕС буду предприняты «реальные шаги к выстраиванию нормальных политических отношений».

АМЕРИКАНСКИЙ ВОПРОС

По словам Владимира Путина, причина усложнения отношений с Америкой в одностороннем выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Президент подчеркнул, что американские партнёры предъявляют надуманные обвинения в адрес России, чтобы обосновать односторонний выход.

Путин отметил, что США демонстративно нарушают международный договор, размещая пусковые установки в Румынии и Польше. Россия не намерена первой размещать ракеты в Европе. Но если США пойдёт на такие меры, это резко обострит ситуацию в плане международной безопасности. По словам Владимира Путина, если Россия почувствует вынужденную угрозу, государство будет вынуждено проявить зеркальные меры в сторону США.

Также президент коснулся вопросов вооружения, экологии и развития науки и образования.