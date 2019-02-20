Щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под Новосибирском

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Щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под НовосибирскомРубрика: общество
20.02.2019 20:43
фото из группы «Дари добро» в соцсети «ВКонтакте»
По вине нечестных разводчиков появился на свет щенок хаски с дефектом; непригодную для продажи собаку просто выбросили на помойку.
Утром 19 февраля мужчина в селе Красноглинное проходил мимо свалки и увидел, как бездомная собака усердно копается в мусоре. Спустя пару секунд он услышал раздававшийся оттуда плач щенка. Оказалось, что он был ещё совсем маленьким и имел небольшую мутацию: одна его лапа в форма клешни.
Мужчина забрал малыша домой и отмыл его от грязи и запаха мусора. Однако он не умеет выхаживать щенят, поэтому отдал его волонтёрам частного приюта «Дари добро». Маленького хаски покажут ветеринару. У него переохлаждение, к тому же он совсем не ест. Кормить его приходится насильно специальным молоком.
Волонтёры уверены, что в дефекте щенка виноваты нечестные разводчики, которые, увидев мутацию, выкинули непригодное для продажи животное.
«Щенок стал жертвой и был жестоко выброшен на мороз как ненужный мусор. Такие генные мутации происходят в результате инцеста. В связи с генной мутацией, у щенка возможны иные нарушения, внутренние проблемы. Поэтому наблюдение у ветеринара обязательно», — написали в группе приюта «Дари добро» в соцсети «ВКонтакте».
Щенка волонтёры назвали Бинг. Неравнодушные к судьбе пса-мутанта новосибирцы могут узнать всю необходимую для помощи информацию в группе приюта.
Напомним, в августе «инопланетный» котёнок с четырьмя ушками искал новый дом в Новосибирске.
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