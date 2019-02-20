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Щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под Новосибирском

Рубрика: общество

20.02.2019 20:43

фото из группы «Дари добро» в соцсети «ВКонтакте»

 

По вине нечестных разводчиков появился на свет щенок хаски с дефектом; непригодную для продажи собаку просто выбросили на помойку.

Утром 19 февраля мужчина в селе Красноглинное проходил мимо свалки и увидел, как бездомная собака усердно копается в мусоре. Спустя пару секунд он услышал раздававшийся оттуда плач щенка. Оказалось, что он был ещё совсем маленьким и имел небольшую мутацию: одна его лапа в форма клешни.

Мужчина забрал малыша домой и отмыл его от грязи и запаха мусора. Однако он не умеет выхаживать щенят, поэтому отдал его волонтёрам частного приюта «Дари добро». Маленького хаски покажут ветеринару. У него переохлаждение, к тому же он совсем не ест. Кормить его приходится насильно специальным молоком.

Волонтёры уверены, что в дефекте щенка виноваты нечестные разводчики, которые, увидев мутацию, выкинули непригодное для продажи животное.

«Щенок стал жертвой и был жестоко выброшен на мороз как ненужный мусор. Такие генные мутации происходят в результате инцеста. В связи с генной мутацией, у щенка возможны иные нарушения, внутренние проблемы. Поэтому наблюдение у ветеринара обязательно», — написали в группе приюта «Дари добро» в соцсети «ВКонтакте».

Щенка волонтёры назвали Бинг. Неравнодушные к судьбе пса-мутанта новосибирцы могут узнать всю необходимую для помощи информацию в группе приюта.

Напомним, в августе «инопланетный» котёнок с четырьмя ушками искал новый дом в Новосибирске.

Теги: помощь волонтёры собака

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Щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под Новосибирском

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«Нет повести печальнее на свете»: новосибирцев растрогало фото влюблённых курьеров

сегодня 19:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске женщины получали пособия за выдуманных детей

сегодня 18:38 Общество 0 Коммент.

Врачи призывают жителей Новосибирской области пройти тест на онкологию

сегодня 18:01 Наука 0 Коммент.

Жительница Новосибирска поблагодарила пожарных за спасение парализованного деда

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сегодня 15:59 Хроника 0 Коммент.

В новосибирском ОНФ обновили руководство

сегодня 13:41 Политика 0 Коммент.

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сегодня 12:53 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирск вернётся минусовая температура

сегодня 12:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирских автомобилистов избавят от несправедливых штрафов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:59 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске впервые пройдёт большой танцевальный фестиваль в формате ярмарки

сегодня 09:06 Афиша 0 Коммент.

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