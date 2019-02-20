ХК «Сибирь» проиграл «Автомобилисту» и потерял шансы на выход в плей-офф

фото из группы "ХК СИБИРЬ" в соцсети "ВКонтакте"

Встреча новосибирских хоккеистов со спортсменами из Екатеринбурга закончилась для хозяев встречи поражением.

Сегодня, 20 февраля, в ЛДС «Сибирь» состоялся последний для ХК «Сибирь» домашний матч в текущем сезоне регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Новосибирцы играли против лидера восточной конференции — екатеринбургского ХК «Автомобилист».

«Пройдя сезон практически без спадов, подопечные Андрея Мартемьянова уже обеспечили себе не только выход в плей-офф, но и победу в Восточной конференции. Несмотря на то что «Сибирь» провела неудачно выездную серию, команда ещё сохраняет теоретические шансы на попадание в заветную восьмерку», — сообщили перед началом матча на сайте ХК «Сибирь».

Первым гол забил «автомобилист» Дэн Секстон на 11-ой минуте матча. Спустя пару минут "Сибирь" ответила шайбой в исполнении Виктора Комарова. Так, первый период завершился ничьей, 1:1.

Во втором периоде Виктор Комаров обострил борьбу ещё одним голом в ворота екатеринбуржцев. На 36-ой минуте счёт снова сравнялся гости — отличился Александра Кучерявенко. Второй период также завершился ничьей, 2:2.

В середине третьего периода команды вновь обменялись заброшенными шайбами. Сначала у гостей отличился Алексей Василевский, а затем хозяева ответили голом Николая Демидова. Однако ничейный счёт продержался всего 19 секунд — сразу после вбрасывания Дэн Секстон снова вывел «Автомобилист» вперёд. В отчаянной попытке отыграться за минуту до конца основного времени «Сибирь» взяла тайм-аут и сняла вратаря.

Но финальный штурм успеха не принёс, 3:4. «Сибирь» проиграла третий матч подряд и лишилась даже теоретических шансов выйти в плей-офф.

Напомним, 16 февраля ХК «Сибирь» потерпел поражение в матче с нижегородским ХК «Торпедо».