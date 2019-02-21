Толмачёво назвали одним из самых романтичных аэропортов в мире

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В новосибирском аэропорту можно бесплатно прощаться с улетающими близкими целых 15 минут, что, в сравнении с другими, немало.

Cпециалисты международного туристического метапоиска momondo.ru провели исследование на тему того, в каких аэропортах можно дольше всего пробыть с вылетающим пассажиром, не платя дополнительные деньги.

«Для многих важно иметь в запасе несколько минут для тёплых прощаний и встреч. Это драгоценное время люди проводят в так называемых Kiss&Fly зонах. Однако в каждой воздушной гавани свои условия. Мы решили проверить, какие из них оптимальнее всего для пассажиров», – рассказала представитель метапоиска Ирина Рябовол.

Самыми романтичными аэропортами мира оказались аэропорты Гонконга и Токио (Ханеда). Там у пассажиров есть полчаса, чтобы побыть с близкими и не платить за это деньги. Второе место занял Международный аэропорт Афин, там бесплатное пребывание длится 20 минут.

Тройку же лидеров замкнул новосибирский аэропорт Толмачёво, а также аэрогавани Москвы, Красноярска, Екатеринбурга, Рима, Пальма-де-Майорки, Праги и Лос-Анджелеса. Там можно бесплатно прощаться 15 минут.

Напомним, в феврале московские архитекторы показали, каким будет новый аэропорт в Новосибирске.