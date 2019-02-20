В Новосибирск вернётся минусовая температура

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В Новосибирск вернётся минусовая температураРубрика: общество
20.02.2019 12:17
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Новосибирцам не стоит ждать потепления, столбик термометра снова опустится до -10.
По сообщению Гидрометцентра, в Новосибирске до конца недели сохранится холодная погода. В среду, 20 февраля, синоптики обещают от +2 до -1 градуса, в четверг – от +1 до -6, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Понижение температуры начнётся в ночь на пятницу. 22 февраля температура воздуха составит от -4 до -10 градусов, без осадков.
На выходных минусовая температура в городе сохранится. В субботу, 23 февраля, синоптики обещают от -3 до -10, в воскресенье – от -2 до -9 градусов, без осадков.
Ранее МЧС предупреждало новосибирцев о возможном усилении ветра и метелях. Жителям города рекомендовали не парковать машины рядом с деревьями, под крышами домов и любых конструкций, которые могут упасть из-за сильного ветра.
Напомним, Анатолий Локоть призвал новосибирцев сообщать о проблемных местах в городе со снегом на крышах и сосульками.
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