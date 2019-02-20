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В Новосибирск вернётся минусовая температура

Рубрика: общество

20.02.2019 12:17

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Новосибирцам не стоит ждать потепления, столбик термометра снова опустится до -10.

По сообщению Гидрометцентра, в Новосибирске до конца недели сохранится холодная погода. В среду, 20 февраля, синоптики обещают от +2 до -1 градуса, в четверг  от +1 до -6, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Понижение температуры начнётся в ночь на пятницу. 22 февраля температура воздуха составит от -4 до -10 градусов, без осадков.

На выходных минусовая температура в городе сохранится. В субботу, 23 февраля, синоптики обещают от -3 до -10, в воскресенье  от -2 до -9 градусов, без осадков.

Ранее МЧС предупреждало новосибирцев о возможном усилении ветра и метелях. Жителям города рекомендовали не парковать машины рядом с деревьями, под крышами домов и любых конструкций, которые могут упасть из-за сильного ветра.

Напомним, Анатолий Локоть призвал новосибирцев сообщать о проблемных местах в городе со снегом на крышах и сосульками.

 

 

 

Теги: погода Гидрометцентр

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В Новосибирск вернётся минусовая температура

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сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

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вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Обвиняемый во взяточничестве экс-директор новосибирского планетария отверг обвинения в суде

вчера 19:29 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:46 Хроника 0 Коммент.

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Под Новосибирском охранник 300 метров нёс по льду рыбака, у которого произошёл инсульт

вчера 17:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирский общественник настаивает на отмене концерта Элджея

вчера 16:51 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:46 Экономика 0 Коммент.

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