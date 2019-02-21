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В Новосибирске пройдёт концерт знаменитого оперного певца Карена Мовсесяна

Рубрика: афиша, культура

21.02.2019 09:22

фото с страницы vk.com/karenmovsesyan

В музыкальную программу войдут новые и старые песни артиста, а также классические произведения.

9 марта в 18:00 состоится новый праздничный сольный концерт певца и солиста Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Карена Мовсесяна. 

Программа называется «Загадай желание». В концерте примут участие ансамбль «Верные друзья» под руководством Александра Султанова, приглашённый гость – Дарья Шувалова, а также молодые звёздочки вокальной школы певца «ВГолосе». Вы сможете послушать произведения классической отечественной и западной эстрады.

Интерактивный концерт станет отличным подарком для любимой в преддверии праздника 8 марта. Ожидается яркая шоу-программа – зрителей ждут неожиданные повороты в сценарии и масса сюрпризов.

Концерт пройдёт в КТЦ «Евразия» (бывший ДК «Строитель») на улице Селезнёва, 46. Билеты можно купить в самом КТЦ, на сайте nsk.kassy.ru или в офисе онлайн-продаж по телефону: +7 (383) 325-00-00.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказал об одном дне из жизни солиста НОВАТа. 

Теги: театр концерты

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В Новосибирске пройдёт концерт знаменитого оперного певца Карена Мовсесяна

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вчера 22:09 Общество 0 Коммент.

Щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под Новосибирском

вчера 20:43 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:30 Политика 0 Коммент.

«Нет повести печальнее на свете»: новосибирцев растрогало фото влюблённых курьеров

вчера 19:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске женщины получали пособия за выдуманных детей

вчера 18:38 Общество 0 Коммент.

Врачи призывают жителей Новосибирской области пройти тест на онкологию

вчера 18:01 Наука 0 Коммент.

Жительница Новосибирска поблагодарила пожарных за спасение парализованного деда

вчера 16:57 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске дело малолетнего стрелка передано в суд

вчера 15:59 Хроника 0 Коммент.

В новосибирском ОНФ обновили руководство

вчера 13:41 Политика 0 Коммент.

В новосибирской клинике имени Мешалкина проходят обыски по делу о хищениях

вчера 12:53 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирск вернётся минусовая температура

вчера 12:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирских автомобилистов избавят от несправедливых штрафов

вчера 11:49 Общество 0 Коммент.

Прокурор из Искитима добился получения жилья для сироты

вчера 11:29 Общество 0 Коммент.

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