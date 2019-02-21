В Новосибирске пройдёт концерт знаменитого оперного певца Карена Мовсесяна

фото с страницы vk.com/karenmovsesyan

В музыкальную программу войдут новые и старые песни артиста, а также классические произведения.

9 марта в 18:00 состоится новый праздничный сольный концерт певца и солиста Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Карена Мовсесяна.

Программа называется «Загадай желание». В концерте примут участие ансамбль «Верные друзья» под руководством Александра Султанова, приглашённый гость – Дарья Шувалова, а также молодые звёздочки вокальной школы певца «ВГолосе». Вы сможете послушать произведения классической отечественной и западной эстрады.

Интерактивный концерт станет отличным подарком для любимой в преддверии праздника 8 марта. Ожидается яркая шоу-программа – зрителей ждут неожиданные повороты в сценарии и масса сюрпризов.

Концерт пройдёт в КТЦ «Евразия» (бывший ДК «Строитель») на улице Селезнёва, 46. Билеты можно купить в самом КТЦ, на сайте nsk.kassy.ru или в офисе онлайн-продаж по телефону: +7 (383) 325-00-00.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказал об одном дне из жизни солиста НОВАТа.