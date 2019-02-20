В Новосибирске женщины получали пособия за выдуманных детей

Лента новостейПредложить новость
Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию: главные тезисы
«Нет повести печальнее на свете»: новосибирцев растрогало фото влюблённых курьеров
Врачи призывают жителей Новосибирской области пройти тест на онкологию
Жительница Новосибирска поблагодарила пожарных за спасение парализованного деда
В новосибирской клинике имени Мешалкина проходят обыски по делу о хищениях
Исследователи определили самые мужские и женские профессии в Новосибирске
В Новосибирске женщины получали пособия за выдуманных детейРубрика: общество
20.02.2019 18:38
фото с сайта pixabay.com
Сибирячки подделали документы о рождении двоих детей в корыстных целях.
Прокурор Первомайского района подал в суд заявление о признании недействительными записей актов о рождении двух детей. Основанием для этого стало вступление в законную силу приговора, по которому Жанну Комарову присудили к лишению свободы за мошенничество.
«В марте 2017 года две женщины, действуя из корыстных побуждений и взаимно с Комаровой, в разное время приезжали в отделы ЗАГС Советского и Ленинского районов», – сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Там женщины предоставляли сотрудникам поддельные документы со штампами поликлиники и печатью педиатра. Бумаги подтверждали, что они якобы рожали детей дома.
Обман в итоге удался и они получили свидетельства о рождении несуществующих детей, на которые в дальнейшем получали пособия. На данный момент идёт предварительное расследование в отношении этих двух женщин.
Суд удовлетворил иск прокурора и признал недействительными записи о рождении тех детей.
Напомним, в сентябре 2018 года стало известно об аналогичном случае, произошедшем в Барабинском районе.
Комментарии
Лента новостей
Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию: главные тезисы
«Нет повести печальнее на свете»: новосибирцев растрогало фото влюблённых курьеров
Врачи призывают жителей Новосибирской области пройти тест на онкологию
Жительница Новосибирска поблагодарила пожарных за спасение парализованного деда
В новосибирской клинике имени Мешалкина проходят обыски по делу о хищениях
Исследователи определили самые мужские и женские профессии в Новосибирске
Статьи по теме
Займи срочно денег
Интернет-мошенник о взломах аккаунтов, «лохах» и шальных...
Битва за «капусту»
О захвате доменов, отставании права от технологий и техн...
Новости по теме
Популярное