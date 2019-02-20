В Новосибирске женщины получали пособия за выдуманных детей

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Сибирячки подделали документы о рождении двоих детей в корыстных целях.

Прокурор Первомайского района подал в суд заявление о признании недействительными записей актов о рождении двух детей. Основанием для этого стало вступление в законную силу приговора, по которому Жанну Комарову присудили к лишению свободы за мошенничество.

«В марте 2017 года две женщины, действуя из корыстных побуждений и взаимно с Комаровой, в разное время приезжали в отделы ЗАГС Советского и Ленинского районов», – сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Там женщины предоставляли сотрудникам поддельные документы со штампами поликлиники и печатью педиатра. Бумаги подтверждали, что они якобы рожали детей дома.

Обман в итоге удался и они получили свидетельства о рождении несуществующих детей, на которые в дальнейшем получали пособия. На данный момент идёт предварительное расследование в отношении этих двух женщин.

Суд удовлетворил иск прокурора и признал недействительными записи о рождении тех детей.

Напомним, в сентябре 2018 года стало известно об аналогичном случае, произошедшем в Барабинском районе.