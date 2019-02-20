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В Новосибирске женщины получали пособия за выдуманных детей

Рубрика: общество

20.02.2019 18:38

фото с сайта pixabay.com

Сибирячки подделали документы о рождении двоих детей в корыстных целях.

Прокурор Первомайского района подал в суд заявление о признании недействительными записей актов о рождении двух детей. Основанием для этого стало вступление в законную силу приговора, по которому Жанну Комарову присудили к лишению свободы за мошенничество.

«В марте 2017 года две женщины, действуя из корыстных побуждений и взаимно с Комаровой, в разное время приезжали в отделы ЗАГС Советского и Ленинского районов», – сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Там женщины предоставляли сотрудникам поддельные документы со штампами поликлиники и печатью педиатра. Бумаги подтверждали, что они якобы рожали детей дома.

Обман в итоге удался и они получили свидетельства о рождении несуществующих детей, на которые в дальнейшем получали пособия. На данный момент идёт предварительное расследование в отношении этих двух женщин.

Суд удовлетворил иск прокурора и признал недействительными записи о рождении тех детей.

Напомним, в сентябре 2018 года стало известно об аналогичном случае, произошедшем в Барабинском районе.

Теги: преступность суд мошенничество Прокуратура Новосибирской области

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сегодня 18:01 Наука 0 Коммент.

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сегодня 16:57 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске дело малолетнего стрелка передано в суд

сегодня 15:59 Хроника 0 Коммент.

В новосибирском ОНФ обновили руководство

сегодня 13:41 Политика 0 Коммент.

В новосибирской клинике имени Мешалкина проходят обыски по делу о хищениях

сегодня 12:53 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирск вернётся минусовая температура

сегодня 12:17 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Прокурор из Искитима добился получения жилья для сироты

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

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