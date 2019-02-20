В новосибирском ОНФ обновили руководство

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Триумвират сопредседателей Новосибирского регионального отделения «Народного фронта» пополнил ректор одного из крупных вузов.

Новосибирское отделение ОНФ 19 февраля провело ежегодную конференцию, на которой состоялись перевыборы одного из трёх сопредседателей региональной структуры.

Ректор Сибирского государственного университета путей сообщения Алексей Манаков, занимавший должность сопредседателя в течение трёх сроков, уступил свой пост руководителю другого крупного вуза – Наталье Багровой (НГУАДИ), которая также активно участвует в работе Союза женщин Новосибирской области.

Два других сопредседателя – руководитель Новосибирской областной ассоциации врачей, бывший депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Дорофеев и председатель новосибирского областного отделения «Опоры России» Сергей Соколов – сохранили свои посты.

Региональный штаб ОНФ существенно сократил свой состав: теперь в его работе будут принимать участие не 43, а 27 человек. Причём некоторые известные общественники в него не вошли. Предполагается, что в ближайшем будущем большую роль в деятельности движения будут играть федеральные проекты ОНФ, которые в регионе уже хорошо известны.

Напомним, ОНФ потребовал провести проверку законности вырубки тысяч гектаров леса вокруг Новосибирска.