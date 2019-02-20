4 балла
0
66.2 74.82
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Звёзды Востока: где сейчас белые медвежата из Новосибирского зоопарка

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В новосибирском ОНФ обновили руководство

сегодня 13:41 Политика 0 Коммент.

В новосибирской клинике имени Мешалкина проходят обыски по делу о хищениях

сегодня 12:53 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирск вернётся минусовая температура

сегодня 12:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирских автомобилистов избавят от несправедливых штрафов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Прокурор из Искитима добился получения жилья для сироты

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

В минтрансе Алтайского края опровергли информацию о запуске «Ласточек» между Новосибирском и Барнаулом

сегодня 10:59 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске впервые пройдёт большой танцевальный фестиваль в формате ярмарки

сегодня 09:06 Афиша 0 Коммент.

Исследователи определили самые мужские и женские профессии в Новосибирске

сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

В Новосибирской области выросли цены на новостройки

сегодня 07:02 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирск попал в топ-10 городов для шопинга

вчера 20:33 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Обвиняемый во взяточничестве экс-директор новосибирского планетария отверг обвинения в суде

вчера 19:29 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе 30 человек освободили из религиозных реабилитационных центров

вчера 18:46 Хроника 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в новосибирской больнице

вчера 18:04 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже ездить на троллейбусах и трамваях

вчера 17:34 Экономика 0 Коммент.

Под Новосибирском охранник 300 метров нёс по льду рыбака, у которого произошёл инсульт

вчера 17:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирский общественник настаивает на отмене концерта Элджея

вчера 16:51 Общество 0 Коммент.

Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области

вчера 15:46 Экономика 0 Коммент.

В новосибирском ОНФ обновили руководство

Рубрика: политика

20.02.2019 13:41

фото с сайта nsuada.ru

Триумвират сопредседателей Новосибирского регионального отделения «Народного фронта» пополнил ректор одного из крупных вузов.

Новосибирское отделение ОНФ 19 февраля провело ежегодную конференцию, на которой состоялись перевыборы одного из трёх сопредседателей региональной структуры.

Ректор Сибирского государственного университета путей сообщения Алексей Манаков, занимавший должность сопредседателя в течение трёх сроков, уступил свой пост руководителю другого крупного вуза – Наталье Багровой (НГУАДИ), которая также активно участвует в работе Союза женщин Новосибирской области.

Два других сопредседателя – руководитель Новосибирской областной ассоциации врачей, бывший депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Дорофеев и председатель новосибирского областного отделения «Опоры России» Сергей Соколов – сохранили свои посты.

Региональный штаб ОНФ существенно сократил свой состав: теперь в его работе будут принимать участие не 43, а 27 человек. Причём некоторые известные общественники в него не вошли. Предполагается, что в ближайшем будущем большую роль в деятельности движения будут играть федеральные проекты ОНФ, которые в регионе уже хорошо известны.

Напомним, ОНФ потребовал провести проверку законности вырубки тысяч гектаров леса вокруг Новосибирска.

Теги: общественники гражданское общество Единая Россия онф

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Звёзды Востока: где сейчас белые медвежата из Новосибирского зоопарка

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

В новосибирском ОНФ обновили руководство

сегодня 13:41 Политика 0 Коммент.

В новосибирской клинике имени Мешалкина проходят обыски по делу о хищениях

сегодня 12:53 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирск вернётся минусовая температура

сегодня 12:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирских автомобилистов избавят от несправедливых штрафов

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Прокурор из Искитима добился получения жилья для сироты

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

В минтрансе Алтайского края опровергли информацию о запуске «Ласточек» между Новосибирском и Барнаулом

сегодня 10:59 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске впервые пройдёт большой танцевальный фестиваль в формате ярмарки

сегодня 09:06 Афиша 0 Коммент.

Исследователи определили самые мужские и женские профессии в Новосибирске

сегодня 08:02 Работа 0 Коммент.

В Новосибирской области выросли цены на новостройки

сегодня 07:02 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирск попал в топ-10 городов для шопинга

вчера 20:33 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Обвиняемый во взяточничестве экс-директор новосибирского планетария отверг обвинения в суде

вчера 19:29 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе 30 человек освободили из религиозных реабилитационных центров

вчера 18:46 Хроника 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в новосибирской больнице

вчера 18:04 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже ездить на троллейбусах и трамваях

вчера 17:34 Экономика 0 Коммент.

Под Новосибирском охранник 300 метров нёс по льду рыбака, у которого произошёл инсульт

вчера 17:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирский общественник настаивает на отмене концерта Элджея

вчера 16:51 Общество 0 Коммент.

Более 66 тонн овощей и фруктов задержали на границе Новосибирской области

вчера 15:46 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
30.01.2019

«Единая Россия» ставит на обновление

Выбрав нового лидера, ...

Читать далее
Image
07.12.2018

Бояться ли китайцев, юани приносящих

Стоит ли опасаться инте...

Читать далее
Image
19.11.2018

Бурый уголь: новосибирский воздух стал чище

Горожане беспокоились напрасно

Читать далее

Новости по теме

Новосибирских автомобилистов избавят от несправедливых штрафов сегодня 11:49 Строительную технику заметили напротив лицея «Надежда Сибири» 16.02.2019

Популярное

Image

«Росконтроль» назвал самые лучшие марки детских подгузников

Image

Эксперты назвали марку небезопасной для здоровья отбеливающей зуб...

Image

В Новосибирске хоккеист умер во время матча

Image

Назван самый бедный регион России, и он находится в Сибири

Image

На Новосибирск надвигается сильная метель

Image

В Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки

Image

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в...

Image

В Новосибирске нашли дом с самой большой разницей в ценах на квар...

Image

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

Image

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

Image

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

Image

Восьмилетняя девочка погибла в аварии на Бердском шоссе

Image

В новосибирской школе ребёнка заставили ходить в одних носках