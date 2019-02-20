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Врачи призывают жителей Новосибирской области пройти тест на онкологию

Рубрика: наука

20.02.2019 18:01

фото с сайта pixabay.com

Пройти анкетирование можно в поликлиниках и больницах Новосибирской области; также анкета доступна на сайте Регионального центра медицинской профилактики.

Минздрав Новосибирской области внедрил в поликлиники и больницы новую методику диагностики онкологических заболеваний для взрослого населения, основанную на данных исследований Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины Сибирского отделения Российской академии наук. 

«Онко-скрининг» – это анкетирование пациента, направленное на выявление симптомов онкологии. Анкета состоит из 50 вопросов, распределённых по группам. Информация, полученная в результате опроса, поможет специалисту составить детальное представление о пациенте, его привычках, перенесённых ранее заболеваниях и других деталях, которые пациент считает незначительными, а врач может упустить из внимания. 

«Анкета имеет очень высокий диагностический потенциал. В неё включены вопросы, по ответам на которые на самом деле можно выявить признаки опухолевого процесса в организме. Значение именно этих признаков в выявлении рака доказано в большом числе научных исследований», – поясняет директор Института терапии и профилактической медицины СО РАН, академик Михаил Воевода.

В Министерстве ожидают, что в 2019 году «онко-скрининг» пройдут не менее 150 тысяч жителей Новосибирской области. Главный онколог минздрава Новосибирской области Вадим Захаров, считает, что результаты анкетирования могут выявить у человека признаки злокачественного новообразования, и тогда лечебное учреждение должно незамедлительно проконсультировать пациента и провести дополнительное обследование.

Также в министерстве подчёркивают, что «онко-скрининг» – это лишь одна из форм раннего выявления болезни, но не единственная. Анкетирование не заменяет собой иные варианты выявления опухоли – диспансеризацию и профилактические осмотры. 

Напомним, в Новосибирске до 22 февраля проходит акция донорской помощи больным детям.

 

Теги: Новосибирская область здравоохранение онкология Новосибирск онко-скриниг

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