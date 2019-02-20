Жительница Новосибирска поблагодарила пожарных за спасение парализованного деда

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Пожар произошёл в пятиэтажном здании в Новосибирске, спасатели смогли предотвратить взрыв в доме.

Письмо с благодарностью за спасение жизни парализованного пожилого мужчины пришло на адрес Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Об этом сообщили сегодня 20 февраля в пресс-службе ГУ МЧС России.

Однокомнатная квартира загорелась в пятиэтажном доме Октябрьского района. Пожар произошёл вечером 17 февраля. Оперативно прибывший наряд эвакуировал 10 жильцов подъезда, где случилось возгорание. Благодаря профессионализму спасателям удалось избежать большей трагедии, так как в квартире, где находился парализованный мужчина, лежали два баллона с газом и канистра с бензином.

«Понимаю, что спасать жизни – это повседневная работа пожарных. Но хотелось бы рассказать о масштабе — страшно подумать, что могло произойти, если бы баллоны загорелись. Спасатели приехали оперативно, быстро скомандовали эвакуироваться всему подъезду. Особая благодарность за смелость, за скоординированные без промедления действия. Ребята спасли как минимум десятки человек, в том числе моего парализованного дедушку», – написала Екатерина Курносова в благодарственном письме.

В пресс-службе ГУ МЧС отметили, что благодарны за высокую оценку их работы. Сейчас в управлении рассматривают вопрос о поощрении личного состава пожарно-спасательной части.

Напомним, 300 спасателей и пожарных сыграли в хоккей в валенках в Новосибирске.