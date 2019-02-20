Звёзды Востока: где сейчас белые медвежата из Новосибирского зоопарка

фото из группы «Новосибирский зоопарк» в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирский зоопарк сообщил о появлении третьего потомства у белых медведей. Сиб.фм рассказывает, как сложилась судьба предыдущих медвежат Кая и Герды.

Белые медведи Кай и Герда живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Первый медвежонок родился у пары 11 декабря 2013 года. Он вызвал настоящий ажиотаж и быстро стал общегородским любимцем. Люди выстраивались в очередь к вольеру, чтобы посмотреть на детёныша и сделать селфи на его фоне. Даже имя медвежонку выбирали народным голосованием. Маленькую медведицу назвали Шилка – в честь действующего на тот момент директора зоопарка Ростислава Шило.

В марте 2015 года, несмотря на переживания новосибирских общественников, Шилка переехала в зоопарк японского города Осака.

В Японии очень полюбили медведицу. Два года назад в сети появились трогательные фотографии с поздравлениями её новосибирских родителей от неравнодушных посетителей японского зоопарка Tennoji Zoo.

Новосибирцам грустить пришлось недолго. Уже 7 декабря 2015 года новосибирская медведица родила второго детёныша. На этот раз имя для медвежонка выбирали внутри зоопарка. Сотрудники единогласно проголосовали за имя Ростик, также в честь директора Ростислава Шило.

В декабре 2018 любимец новосибирцев отправился в зоологический центр города Циндао. Китайские зоологи рассказали, что Ростик хорошо адаптировался к новым условиям, привык к новому окружению и корму. Сейчас у медведя отличный аппетит, он активен и любопытен. В январе начался второй этап карантина, который проходит каждое животное, привезённое из-за границы. Во время этого периода правила для персонала в общении с животными менее жёсткие, поэтому китайские зоологи порадовали новосибирцев фотографией Ростика.

Вчера, 19 февраля, стало известно о появлении третьего потомства Кая и Герды. В этот раз радость можно назвать двойной – сразу два детёныша родились в Новосибирском зоопарке 11 декабря. Примечательно, что именно в этот день пять лет назад на свет появилась Шилка.

О рождении медвежат сотрудники зоопарка узнали только с помощью камер видеонаблюдения, установленных в логове. Ветеринары ещё не осматривали малышей. По наблюдениям специалистов, с медвежатами всё хорошо.

27 февраля в Новосибирском зоопарке вновь отпразднуют Международный день полярного медведя. В прошлом году Каю и Герде устроили настоящий праздник – наполнили бассейн водой и угостили их ледяным тортом, который сделали из замороженных фруктов, овощей, ягод и кусочков рыбы сотрудники и гости зоопарка. Лакомство выложили в форме сердца.

Новосибирцы уверены, что род Кая и Герды продолжится. И когда-нибудь уже их дети принесут потомство. Однако добиться этого трудно. Новосибирск – один из немногих зоопарков мира, где удалось обеспечить размножение белых медведей. Арктический хищник относится к уязвимым видам, занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу России. Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило участвует в программах по сохранению этого редкого вида.

Напомним, в феврале стало известно о том, как в Новосибирске улучшают условия для тигров и львов.